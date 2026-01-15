americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alta funcionaria de ICE renuncia para postularse a escaño por Ohio en el Congreso

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Una alta funcionaria de ICE renunció a su cargo el jueves con la esperanza de desbancar a la mujer con más años de servicio en el Congreso, la demócrata Marcy Kaptur, este otoño.

En un video lanzando su campaña para el 9º Distrito de la Cámara de Ohio, la exsubdirectora de ICE Madison Sheahan afirma que ha detenido más inmigración ilegal en menos de un año en el cargo que Kaptur en sus 43 años en Washington.

“En Washington, las excusas y el fracaso pueden asegurarte un trabajo de por vida”, expresó. “Pero en la granja de mi familia, eso nos habría arruinado”.

La joven de 28 años originaria de la pequeña Curtice, Ohio, cerca de las orillas del lago Erie, publicó su carta de renuncia en la plataforma de redes sociales X.

En ella, agradece al presidente Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por su “compromiso inquebrantable” con la agencia y expresó su orgullo por lo que ICE ha logrado.

El escaño de Kaptur está entre los principales objetivos de los republicanos nacionales este otoño, como lo es en cada ciclo. Derrotó al representante estatal republicano Derek Merrin por un margen tan estrecho hace dos años que The Associated Press no declaró el ganador hasta que se registraron los resultados oficiales, más de dos semanas después de las elecciones. El resultado final fue 48,3% a 47,6%.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter