Alta funcionaria de ICE renuncia para postularse a escaño por Ohio en el Congreso

En un video lanzando su campaña para el 9º Distrito de la Cámara de Ohio, la exsubdirectora de ICE Madison Sheahan afirma que ha detenido más inmigración ilegal en menos de un año en el cargo que Kaptur en sus 43 años en Washington.

“En Washington, las excusas y el fracaso pueden asegurarte un trabajo de por vida”, expresó. “Pero en la granja de mi familia, eso nos habría arruinado”.

La joven de 28 años originaria de la pequeña Curtice, Ohio, cerca de las orillas del lago Erie, publicó su carta de renuncia en la plataforma de redes sociales X.

En ella, agradece al presidente Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por su “compromiso inquebrantable” con la agencia y expresó su orgullo por lo que ICE ha logrado.

El escaño de Kaptur está entre los principales objetivos de los republicanos nacionales este otoño, como lo es en cada ciclo. Derrotó al representante estatal republicano Derek Merrin por un margen tan estrecho hace dos años que The Associated Press no declaró el ganador hasta que se registraron los resultados oficiales, más de dos semanas después de las elecciones. El resultado final fue 48,3% a 47,6%.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP