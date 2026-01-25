americateve

Alpine confirma que Christian Horner está interesado en comprar participación minoritaria

LONDRES (AP) — El equipo Alpine de la Fórmula Uno confirmó el domingo que el exjefe de Red Bull, Christian Horner, está entre las partes interesadas en comprar una participación minoritaria en el equipo.

“No es un secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo. El equipo es regularmente abordado y contactado por posibles inversores, especialmente dado que Otro Capital ha declarado que se han llevado a cabo conversaciones exploratorias. Una de esas partes que ha expresado interés es un grupo de inversores que incluye a Christian Horner” afirmó Alpine en un comunicado.

Horner fue despedido por Red Bull en julio, poniendo fin a un período de 20 años que incluyó ocho títulos de pilotos de F1, pero también una agitación más reciente que sacudió al equipo dentro y fuera de la pista.

Alpine ha cambiado a motores Mercedes para una nueva era de regulaciones de F1 este año.

Alpine terminó último en la clasificación de constructores el año pasado.

Las pruebas de pretemporada comienzan el lunes en Barcelona.

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

