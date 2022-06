AlphaTauri ratifica a Pierre Gasly hasta final de 2023

El futuro de Gasly con el equipo no parecía tan seguro hace dos semanas, cuando él subrayó su deseo de competir por victorias y no solo por puntos. Eso llevó a la especulación de que Gasly podría tratar de liberarse de Red Bull, que lo ha respaldado durante la mayor parte de su carrera pero que no tiene un asiento libre en la F1 luego de extender el contrato del mexicano Sergio Pérez.