Exdirector de la revista Alma Mater, Armando Franco, rompe el silencio sobre su despido

“Por razones éticas no incluyo los detalles de los trabajos señalados; en mi opinión, salvo un par de señalamientos válidos que en su momento fueron corregidos, el resto de los textos son probablemente los mejores resultados periodísticos de AM durante mi dirección”, argumentó.

El joven periodista también comentó que en una instancia la funcionaria de la UJC lo interrumpió y le dijo que: “A ti debimos botarte hace mucho tiempo, no hay nada más que hablar, te estamos haciendo el favor de liberarte. Puedes hacer lo que quieras, es una decisión nuestra”.

Por su parte, el director de la Editora, con la intención de librarse de responsabilidades, se limitó a ratificar lo que decía la Miembro del Buró y a dejar claro todas las veces en que había alertado sobre las fallas editoriales, aseguró Franco.

“Omito en este texto menciones a otras cuestiones que gravitaron sobre AM y cada uno de sus miembros durante los últimos meses; aunque quizás incidieron en esta lamentable situación. (…). AM no fue mejor ni peor durante estos casi tres años. No pretendió serlo. Intentamos hacer periodismo y respetamos el criterio que tenga cada lector de nuestro trabajo. Nos gustaría que las próximas etapas de AM sean mucho mejores que la lograda por nuestro equipo”, sentenció.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: