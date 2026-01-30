Aliados árabes piden moderación a EEUU e Irán mientras Trump exige acuerdo nuclear

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habla con periodistas en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul, Turquía, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Arabia Saudí, Turquía, Omán y Qatar han estado en contacto con líderes de Washington y Teherán para argumentar que una escalada por parte de uno o ambos bandos causaría una enorme desestabilización en toda la región y afectaría los mercados energéticos, según el funcionario, que declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre conversaciones diplomáticas privadas.

Los estados árabes y musulmanes de la región temen que cualquier tipo de ataque estadounidense contra Irán provoque una respuesta de Teherán que, a corto plazo, probablemente estaría dirigida a ellos o a intereses estadounidenses en sus países, lo que podría causar daños colaterales, dijo el funcionario.

El ministro de defensa de Arabia Saudí está en Washington para sostener conversaciones de alto nivel con el gobierno de Trump, y también se espera que transmita ese mensaje, agregó el funcionario. El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, dijo el viernes en las redes sociales que habló de “esfuerzos para fomentar la paz y la estabilidad regional y global” con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el enviado de Trump Steve Witkoff y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

Las palabras de precaución llegan después de que Trump cambiara, en los últimos días, su justificación para una posible acción militar de Estados Unidos contra Irán, que pasó de ser una respuesta a la letal represión de las protestas nacionales a una acción disuasiva del programa nuclear del país. Esto se produce aun cuando el mandatario insiste en que los sitios nucleares iraníes fueron “eliminados” en los ataques que Estados Unidos realizó en junio.

El mandatario estadounidense dijo el viernes que esperaba llegar a un acuerdo con Irán, pero declaró a los periodistas: “Si no hacemos un trato, ya veremos qué pasa”.

Se mostró enigmático cuando se le preguntó si había dado a Irán un plazo, diciendo: “Solo ellos lo saben con certeza”. Afirmó que había comunicado sus amenazas directamente a las autoridades iraníes, pero no ofreció detalles.

Un funcionario de la administración dijo que el regreso de Trump al tema nuclear no debería verse necesariamente como un cambio de táctica, sino como parte de un enfoque más amplio de la forma de tratar con Irán y la amenaza que Estados Unidos cree que representa para su pueblo y la región.

Este funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir el pensamiento del presidente, dijo que Trump se centró inicialmente en las protestas en Irán como una forma de alentar a los manifestantes que podrían, en algún momento, forzar un cambio en las políticas iraníes y advertir a Teherán sobre las consecuencias de maltratarlos.

Trump dijo el viernes que Irán atendió sus advertencias anteriores sobre abstenerse de ejecutar a los manifestantes, lo cual dijo agradecer, pero luego reconoció: “Mucha gente está siendo asesinada”.

Al mismo tiempo, la amenaza nuclear de Irán se ha mantenido como la mayor preocupación para Estados Unidos y para la región, particularmente Israel. Por lo tanto, el funcionario dijo que tenía sentido para Trump recordar a los líderes de Irán que el objetivo final es eliminar esa amenaza.

“Con suerte, Irán ‘vendrá a la mesa’ pronto y negociará un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES— uno que sea bueno para todas las partes”, escribió Trump esta semana en su red social Truth Social. “El tiempo se acaba, realmente es esencial”.

Irán dice que está listo para dialogar, pero también “para la guerra”

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes, mientras se reunía con funcionarios turcos en Estambul, que su país está listo para dialogar y resolver tensiones, pero que no hay planes concretos para conversar con sus homólogos estadounidenses.

“La República Islámica de Irán, así como está lista para negociaciones, también lo está para la guerra”, agregó.

Ankara ha trabajado para reducir las tensiones, y la mañana del viernes, en una llamada telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció actuar como un “facilitador” entre Irán y Estados Unidos, informó su oficina.

A principios de mes, el presidente republicano dio marcha atrás y se abstuvo de ordenar ataques tras decir a los iraníes que siguieran protestando, que “tomaran el control” de las instituciones gubernamentales y que “la ayuda está en camino”. Dijo que había recibido garantías de que Irán no ejecutaría a unos 800 manifestantes a los que había detenido.

La represión de Irán contra las protestas nacionales comenzó tras las manifestaciones realizadas a finales de diciembre contra los problemas económicos del país, que se ampliaron hasta convertirse en un desafío a la teocracia de la República Islámica. Los activistas dicen que las medidas represivas han provocado la muerte de al menos a 6.540 personas.

Mientras tanto, Trump hizo referencia a una “enorme armada” de buques de guerra estadounidenses en la región. El ejército de Estados Unidos ha reforzado su presencia con el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, que se unieron a otros destructores y barcos en el Oriente Medio.

El funcionario árabe dijo que el mensaje de la región a Estados Unidos es que debe proceder con extrema precaución, consciente del caos que podría sobrevenir. El mensaje a Irán, mientras tanto, es que, si Estados Unidos ataca, debe calibrar cuidadosamente cómo responde y no emprender acciones que afecten a sus vecinos, dijo el funcionario.

Los activos estadounidenses en Qatar, por ejemplo, fueron objeto de represalias iraníes después de que Trump ordenara ataques aéreos en las instalaciones nucleares de Irán el año pasado.

El funcionario agregó que, idealmente, no debería pasar nada más que un período de extrema ansiedad, pero enfatizó que la situación era impredecible y que nadie más que Trump sabe si se producirá un ataque.

Amiri informó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Mehmet Guzel en Estambul contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP