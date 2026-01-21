americateve

Aliado clave de Yoon es condenado a 23 años por rebelión en crisis de ley marcial en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un tribunal surcoreano dictaminó el miércoles que la imposición de la ley marcial en 2024 por el entonces presidente Yoon Suk Yeol constituyó un acto de rebelión, y sentenció a su primer ministro a 23 años de prisión por su implicación.

El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo, en el centro, llega a la Corte de Distrito Central para su primera vista de sentencia en un juicio por insurrección en Seúl, el miércoles 21 de enero de 2026. (Chung Sung-Jun/Pool Foto via AP)
El ex primer ministro Han Duck-soo se convirtió en el primer funcionario de gobierno de Yoon condenado por cargos de rebelión relacionados con la imposición de la ley marcial por parte de Yoon en diciembre de 2024. Se espera que el veredicto siente las bases para los próximos fallos que involucren a Yoon y a sus otros asociados, quienes también enfrentan cargos de rebelión.

Han, quien fue nombrado primer ministro por Yoon, el segundo cargo de mayor rango en Corea del Sur, sirvió como uno de los tres líderes interinos durante los momentos de crisis de la ley marcial que llevaron al juicio político de Yoon y, eventualmente, a su destitución del cargo.

La rebelión es uno de los cargos más graves en Corea del Sur, y el fiscal independiente reclamó hace poco la pena de muerte para Yoon, quien fue acusado de ser el autor intelectual de una rebelión. El Tribunal del Distrito Central de Seúl debe dictar sentencia sobre los cargos de rebelión de Yoon el 19 de febrero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

