Algunos somalíes desean mudarse a EEUU pese a las restricciones migratorias

Mohamed Abdi Awale, quien afirma haber sido capturado y torturado por contrabandistas mientras intentaba llegar a Europa, muestra heridas a su madre durante una entrevista con The Associated Press en Mogadiscio, Somalia, lunes 17 de noviembre de 2025. (Foto AP/Farah Abdi Warsameh) AP

Awale es uno de los 165 migrantes somalíes recientemente repatriados después de ser detenidos en Libia, donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que aquellos atrapados en viajes hacia Europa enfrentan “condiciones inaceptables e inhumanas”.

Emprendió un viaje de más de 5.000 kilómetros (3.100 millas), saliendo de la capital de Somalia, Mogadiscio, para cruzar Kenia, Uganda, Sudán del Sur y Sudán.

Fue capturado por traficantes cerca de la frontera entre Sudán y Libia y llevado a la ciudad de Kufra, un oasis en el Sahara, donde sus captores lo filmaron siendo torturado con la intención de pedir un rescate de su familia.

“La tortura se volvió normal”, dijo Awale. “Si no pagabas, te golpeaban hasta que te desmayabas. Algunas personas perdieron la razón. Otras no sobrevivieron”.

Incapaz de pagar el rescate, su madre, Hawo Elmo Rage, recurrió a las redes sociales, suplicando a los somalíes en casa y en el extranjero que la ayudaran a salvar a su hijo.

“Me dijeron que enviara el dinero o le quitarían la vida”, expresó Rage. Finalmente recaudó 17.000 dólares, suficientes para liberarlo.

Awale fue liberado de Kufra y puesto en un coche rumbo a la costa mediterránea con otros migrantes. Después de que su vehículo se averió, el grupo caminó durante más de dos semanas, enfrentando hambre y deshidratación.

“Pensé que moriríamos allí”, manifestó Awale.

El grupo fue luego detenido fuera de Trípoli, y Awale pasó un mes en prisión en la ciudad costera de Sirte y otros dos meses en detención en Trípoli antes de su repatriación a Somalia en noviembre.

Awale se convirtió en uno de los cientos de miles de somalíes que han huido del país en más de tres décadas de guerra civil, según la ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU, que estima que otros 3,5 millones de personas están desplazadas dentro de Somalia.

Mientras que la mayoría de los refugiados somalíes viven en países vecinos como Kenia, según la ACNUR, muchos como Awale se han sentido inspirados a buscar un futuro en Occidente. Awale sueña con mudarse a Estados Unidos desde que era niño.

“Quiero que se quede”, dijo su madre. “Pero sé que él desea una vida mejor. Rezo para que Dios le dé un futuro seguro, no el peligroso que encontró”.

Los cambios en la política migratoria este año bajo la administración del presidente Donald Trump cambiaron el cálculo de migrantes como Awale. En junio, Trump prohibió los viajes a Estados Unidos por parte de ciudadanos de Somalia y otros 11 países, por lo que Awale fijó su mirada en Europa.

Awale sigue esperanzado de que llegará a Estados Unidos algún día, a pesar del sentimiento antisomalí desde la Casa Blanca y un mayor endurecimiento de las restricciones de inmigración para los somalíes.

La Casa Blanca también anunció esta semana que estaba pausando todas las solicitudes de inmigración para personas de 19 países, incluido Somalia.

“Mi sueño era Estados Unidos, pero sentí que Trump cerró esa puerta”, dijo Awale. “Tal vez después de que termine el mandato de Trump”.

