Algunos países del Pérsico están frustrados porque EEUU no les avisó de ataque a Irán

Funcionarios de dos países del golfo dijeron que sus gobiernos estaban decepcionados con la manera en que Washington ha manejado la guerra, en particular el ataque inicial contra Irán el sábado pasado. Indicaron que sus países no recibieron aviso previo del ataque de Estados Unidos e Israel, y se quejaron de que la Casa Blanca había ignorado sus advertencias de que la guerra tendría consecuencias devastadoras para toda la región.

Uno de los funcionarios señaló que los países del golfo estaban frustrados e incluso enojados porque las fuerzas armadas de Estados Unidos no los han defendido lo suficiente. Dijo que existe la creencia en la región de que la operación se ha centrado en defender a Israel y a los soldados estadounidenses, mientras deja que los países del golfo se protejan por sí mismos, y añadió que las reservas de interceptores de su país se estaban “agotando rápidamente”.

Al igual que otros en esta historia, los funcionarios del golfo hablaron a condición de guardar el anonimato porque estaban tratando un asunto diplomático confidencial.

Los gobiernos de Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió: “Los ataques de represalia de Irán con misiles balísticos han disminuido un 90% porque la Operación Furia Épica está aplastando su capacidad de disparar estas armas o producir más. El presidente Trump está en estrecho contacto con todos nuestros socios regionales, y los ataques del régimen terrorista iraní contra sus vecinos demuestran lo imperativo que era que el presidente Trump eliminara esta amenaza para nuestro país y nuestros aliados”.

Las reacciones oficiales de los países árabes del golfo han sido moderadas, pero figuras públicas con estrechos vínculos con sus gobiernos han sido abiertamente críticas de Estados Unidos, al insinuar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu arrastró a Trump a una guerra innecesaria.

“Esta es la guerra de Netanyahu”, declaró el miércoles a CNN el príncipe Turki al-Faisal, exjefe de inteligencia saudí. “De alguna manera convenció al presidente (Trump) de apoyar sus puntos de vista”.

En sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores, funcionarios del Pentágono admitieron esta semana que están teniendo dificultades para detener oleadas de drones lanzados por Irán, lo que deja vulnerables algunos blancos estadounidenses en la región del Pérsico, incluidos soldados.

Los países del golfo se han convertido en objetivos valiosos para Irán, muy al alcance de los misiles de corto alcance iraníes y repletos de blancos, incluidos efectivos estadounidenses, lugares de negocios y turismo de alto perfil e instalaciones energéticas, lo que interrumpe el flujo mundial de petróleo.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha disparado al menos 380 misiles y más de 1.480 drones dirigidos a los cinco países árabes del golfo, según un recuento de la AP basado en comunicados oficiales. Al menos 13 personas han muerto en esos países, de acuerdo con funcionarios locales.

Además, seis soldados estadounidenses fallecieron en Kuwait el domingo, cuando un ataque con drones iraníes alcanzó un centro de operaciones en un puerto civil, a más de 16 kilómetros (10 millas) de la principal base del Ejército. El esposo de una de las soldados fallecidas, la cual formaba parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa, dijo que el centro de operaciones era un edificio tipo contenedor de carga y no tenía defensas.

En sesiones informativas para miembros del Congreso el martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijeron a los legisladores que Estados Unidos no podrá interceptar muchos de los vehículos aéreos no tripulados entrantes, especialmente los Shahed, según tres personas al tanto de las sesiones.

En una de las sesiones, Caine y Hegseth no ofrecieron detalles cuando los legisladores los presionaron sobre por qué Estados Unidos no parecía preparado para que Irán lanzara oleadas de drones contra blancos estadounidenses en la región, según una de las personas.

Esa persona, un funcionario de Estados Unidos familiarizado con la postura de seguridad estadounidense en la región del Pérsico, dijo que Washington no contaba con capacidades extendidas en toda la región del golfo para contrarrestar de manera eficaz oleadas de drones unidireccionales que llegaban a lugares fuera de los objetivos convencionales, o a bases fuera de Irak y Siria.

Los ataques con drones de esta semana contra la embajada en Arabia Saudí provocaron un incendio limitado en la sede diplomática en Riad, y otro ataque con drones en Emiratos Árabes Unidos desató un pequeño incendio afuera del consulado de Estados Unidos en Dubái.

Washington y sus aliados en Oriente Medio incluso intentaron obtener ayuda de Ucrania el jueves, que tiene experiencia en contrarrestar los drones Shahed de Irán, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Al ser consultado sobre los comentarios de Zelenskyy, Trump dijo a Reuters el jueves: “Por supuesto, aceptaré, ya sabe, cualquier ayuda de cualquier país”.

Bader Mousa Al-Saif, analista de Chatham House que vive en Kuwait, señaló que Estados Unidos parecía haber subestimado el riesgo para sus aliados árabes del golfo, al creer que las fuerzas estadounidenses e Israel serían los principales blancos de la represalia iraní.

“No creo que vieran que habría tanta exposición para el golfo”, afirmó, y añadió que la falta de un plan para proteger a los países del Pérsico “habla de la miopía de Estados Unidos”.

La frustración en algunas de las naciones del golfo se debe en parte al éxito relativo que Israel ha tenido al derribar drones y misiles en comparación con algunos de sus vecinos, según una persona familiarizada con el delicado asunto diplomático, la cual no estaba autorizada a comentar públicamente.

Sus sistemas de defensa aérea distan mucho de ser tan robustos como los de Israel, pero, según la persona, funcionarios estadounidenses se han mostrado algo perplejos de que los países del golfo aún no muestren disposición a llevar a cabo una contraofensiva lanzando misiles contra objetivos iraníes.

Elliott Abrams, quien fue representante especial para Irán y Venezuela al final del primer mandato de Trump, dijo que los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados del golfo sabían que Irán tenía la capacidad de llevar a cabo ataques significativos.

“Y los vecinos lo sabían y le tenían miedo. Pero nunca estuvo claro que Irán realmente lo haría, porque tienen mucho que perder”, manifestó Abrams. “Estos ataques dejarán enemistad a largo plazo, y si continúan, los árabes del golfo podrían empezar a atacar a Irán”.

Michael Ratney, exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, dijo que, si bien a los países del Pérsico les interesa ver a Irán debilitado, también tienen preocupaciones clave sobre la guerra en curso, incluida la destrucción económica y la inestabilidad que está causando, así como su carácter indefinido.

Ratney, quien ahora es asesor principal en el programa de Oriente Medio del Center for Strategic and International Studies —un organismo de análisis sobre diversos problemas en el mundo— , dijo: “¿Qué viene después? Los países del golfo tendrán que soportar la peor parte de lo que sea que eso implique”.

