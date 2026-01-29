Algunos aficionados ciegos vivirán el Super Bowl con dispositivo táctil que sigue el balón

Clark Roberts, aficionado ciego de los Seahawks de Seattle, usa la tableta OneCourt, el 27 de enero de 2026, en Bellevue, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La NFL se asoció con OneCourt y Ticketmaster para probar la experiencia mejorada del juego 15 veces durante la temporada regular en partidos organizados por los Seahawks de Seattle, los Jaguars de Jacksonville, los 49ers de San Francisco, los Falcons de Atlanta y los Vikings de Minnesota.

Aproximadamente 10 aficionados ciegos y con baja visión tendrán la oportunidad de usar la misma tecnología en el Super Bowl en Santa Clara, California, donde Seattle jugará contra los Patriots de Nueva Inglaterra el 8 de febrero. Con las manos en el dispositivo, sentirán la ubicación del balón y escucharán lo que sucede durante todo el juego.

Thornhill, el director ejecutivo del Consejo Americano de los Ciegos, estará entre los aficionados en el Levi’s Stadium con una tableta OneCourt en su regazo y la transmisión de Westwood One en sus auriculares. Fue diagnosticado con retinitis pigmentosa cuando tenía ocho años y más tarde perdió la vista.

“Me permitirá participar y disfrutar del juego lo más cerca posible de las personas que pueden ver”, dijo Thornhill a The Associated Press. “Como alguien que creció practicando deportes antes de perder la vista, estoy recuperando una gran parte de mi vida que he estado extrañando. Asistir a un juego y no tener que esperar a que alguien me diga lo que pasó, es difícil describir cuánto significa eso para mí".

Clark Roberts lo experimentó de primera mano.

El aficionado de los Seahawks fue invitado por el equipo a asistir a su partido en casa contra Indianápolis el 14 de diciembre para experimentar el juego con el dispositivo OneCourt, que es del tamaño de un iPad grueso con líneas en relieve que delinean un campo de fútbol americano.

“El dispositivo hace dos cosas maravillosas”, dijo Roberts, quien perdió la vista cuando tenía 24 años debido a la retinitis pigmentosa. “Vibra de diferentes maneras para diferentes jugadas y a través de los auriculares, pude escuchar al increíble locutor Steve Raible. El audio en tiempo real es la verdadera belleza del dispositivo porque, generalmente, cuando estoy escuchando un juego, puede haber un retraso de hasta un minuto o más y eso puede ser un desafío al tener que preguntar constantemente a familiares y amigos qué pasó”.

“¿Puedes imaginar cómo esto puede abrir todo, no solo el fútbol americano?"

OneCourt está trabajando en ello.

Se ha asociado con equipos de las ligas de baloncesto (NBA) y béisbol (MLB) para proporcionar sus dispositivos en los juegos y está en conversaciones para hacerlos disponibles con la de hockey sobre hielo (NHL), junto con otras ligas y organizaciones deportivas en todo el mundo.

OneCourt se lanzó en 2023 después de que el fundador Jerred Mace viera a una persona ciega asistiendo a un partido de fútbol mientras era estudiante en la Universidad de Washington.

La startup con sede en Seattle utiliza los datos de seguimiento de la NFL de Genius Sports y los traduce en retroalimentación para el dispositivo para crear vibraciones únicas para jugadas como tacleadas y touchdowns.

Los datos se generan a partir de cámaras y chips incrustados en balones, camisetas y otros lugares. La misma tecnología es utilizada por las Estadísticas NextGen de la NFL para la salud y seguridad de los jugadores, estadísticas y apuestas.

“Es un testimonio de la madurez del producto y nuestra empresa que hemos pasado de entregarlo a un puñado de equipos durante el último año o dos a tenerlo en el evento más grande del deporte estadounidense”, dijo Antyush Bollini, cofundador de OneCourt. “El Super Bowl es un evento increíble y ahora los aficionados ciegos y con baja visión pueden usar nuestra tecnología de la manera que merecen".

La financiación de Ticketmaster para el piloto de la NFL se destinó a subvencionar el dispositivo para que estuviera disponible para los aficionados de forma gratuita, según Scott Aller, director senior de desarrollo de clientes.

“Este es un gran triunfo de impacto social”, dijo Aller. "Esperamos poder hacer una inversión como esta en cada uno de nuestros mercados”.

Después de que algunos equipos se acercaran a la liga para mejorar el acceso para todos, la NFL ha pasado los últimos meses probando el programa y finalmente decidió que el dispositivo debutara en el Super Bowl.

“No se nos escapa que tenemos aficionados ciegos o con baja visión y queremos hacer lo correcto por ellos”, dijo Belynda Gardner, directora senior de diversidad, equidad e inclusión de la NFL.

Gardner dijo que la liga ha estado muy alentada por el piloto y el potencial de esta tecnología.

“Estamos revisando lo que aprendimos y evaluando cómo se puede implementar en el futuro”, dijo Gardner. “No hay pasos definitivos y utilizaremos la temporada baja para determinar dónde se sitúa esta tecnología en la suite de ofertas de la NFL”.

Thomas Rice, un aficionado de los Jaguars que es ciego, dijo que tuvo una experiencia perfecta con el dispositivo OneCourt en un juego en Jacksonville. Rice recogió la tableta en el servicio de atención al cliente en el EverBank Stadium y después de acomodarse en su asiento, sintió y escuchó el fútbol americano de una manera nueva.

“Cuando Trevor Lawrence lanzó un pase de touchdown a Brian Thomas Jr., sentí el balón viajar por el aire", dijo Rice. "Cuando Travis Etienne corrió con el balón, pude sentirlo suceder a lo largo de la línea lateral”.

“Fue como darme mi propio par de ojos”, remarcó.

