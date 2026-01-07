americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Algodoneros blanquean y avanzan a semifinales de Liga Mexicana del Pacífico

Los Algodoneros de Guasave se convirtieron el martes en el segundo clasificado a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, al blanquear 7-0 a los Jaguares de Nayarit en el quinto juego de su serie de playoffs.

Guasave definió el juego con un ataque de cuatro anotaciones en la cuarta entrada, y amplió su ventaja en la sexta, apoyado en una ofensiva oportuna que incluyó un triple de Drew Avans, quien terminó con cuatro carreras remolcadas.

Los Algodoneros se adelantaron en la primera entrada con un doble de Víctor Labrada y ahora esperan rival para las semifinales, que comenzarán el próximo domingo.

En Los Mochis, Manny Barreda lanzó cinco entradas y un tercio en blanco, y los Tomateros de Culiacán aprovecharon par de oportunidades para vencer 2-0 a los Cañeros locales en el quinto duelo de la serie de playoffs.

Culiacán se acercó a 3-2 y será local en el siguiente duelo.

La primera carrera llegó en la sexta entrada, cuando Ramón Ríos abrió tanda con un sencillo y fue impulsado con un doble de Joey Meneses. Más tarde, Luis Verdugo conectó un sencillo productor.

Barreda toleró cinco hits, una base por bolas y ponchó a cuatro para acreditarse el triunfo.

En Zapopan, Francisco Córdoba conectó un jonrón y sumó tres carreras impulsadas para que los anfitriones Charros de Jalisco derrotaran 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo y tomaran una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete.

Julián Ornelas destacó con un robo de home y un doble productor, mientras que Bligh Madris aportó un jonrón solitario. El triunfo fue para el relevista Miguel Aguilar y el salvamento para Trevor Clifton.

Gigantes hundidos, siguen sin ganar en el round robin dominicano

Las Águilas Cibaeñas atacaron con cuatro carreras en la octava entrada, para derrotar 6-5 a los Gigantes del Cibao en el Round Robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Las Águilas, que ahora tienen marca de 4-4 en esta etapa, dieron vuelta a un juego parejo con imparables oportunos de Leody Taveras, Geraldo Perdomo y Cristhian Adames durante el racimo decisivo, y se acercaron a sólo dos juegos de los punteros en la lucha por la clasificación.

Por su parte, los Gigantes del Cibao siguen sin conocer la victoria en la postemporada, al caer por octava ocasión consecutiva, complicando sus posibilidades en la contienda por un boleto a la final.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacados del día

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter