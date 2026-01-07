Algodoneros blanquean y avanzan a semifinales de Liga Mexicana del Pacífico

Guasave definió el juego con un ataque de cuatro anotaciones en la cuarta entrada, y amplió su ventaja en la sexta, apoyado en una ofensiva oportuna que incluyó un triple de Drew Avans, quien terminó con cuatro carreras remolcadas.

Los Algodoneros se adelantaron en la primera entrada con un doble de Víctor Labrada y ahora esperan rival para las semifinales, que comenzarán el próximo domingo.

En Los Mochis, Manny Barreda lanzó cinco entradas y un tercio en blanco, y los Tomateros de Culiacán aprovecharon par de oportunidades para vencer 2-0 a los Cañeros locales en el quinto duelo de la serie de playoffs.

Culiacán se acercó a 3-2 y será local en el siguiente duelo.

La primera carrera llegó en la sexta entrada, cuando Ramón Ríos abrió tanda con un sencillo y fue impulsado con un doble de Joey Meneses. Más tarde, Luis Verdugo conectó un sencillo productor.

Barreda toleró cinco hits, una base por bolas y ponchó a cuatro para acreditarse el triunfo.

En Zapopan, Francisco Córdoba conectó un jonrón y sumó tres carreras impulsadas para que los anfitriones Charros de Jalisco derrotaran 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo y tomaran una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete.

Julián Ornelas destacó con un robo de home y un doble productor, mientras que Bligh Madris aportó un jonrón solitario. El triunfo fue para el relevista Miguel Aguilar y el salvamento para Trevor Clifton.

Gigantes hundidos, siguen sin ganar en el round robin dominicano

Las Águilas Cibaeñas atacaron con cuatro carreras en la octava entrada, para derrotar 6-5 a los Gigantes del Cibao en el Round Robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Las Águilas, que ahora tienen marca de 4-4 en esta etapa, dieron vuelta a un juego parejo con imparables oportunos de Leody Taveras, Geraldo Perdomo y Cristhian Adames durante el racimo decisivo, y se acercaron a sólo dos juegos de los punteros en la lucha por la clasificación.

Por su parte, los Gigantes del Cibao siguen sin conocer la victoria en la postemporada, al caer por octava ocasión consecutiva, complicando sus posibilidades en la contienda por un boleto a la final.

