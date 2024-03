Alfredo Adame se defiende: "Yo no le falté el respeto a ninguna mujer"

Compartir en:









Alfredo Adame permaneció más de 60 días en el reality ‘La casa de los famosos’, en donde protagonizó conflictos con Lupillo Rivera y Cristina Porta. Este último enfrentamiento fue el que le costó su salida.

Adame le dijo a la española que no valía nada, entre otros insultos en los que hasta golpeó una mesa. Semanas atrás, el reconocido actor también la había atacado verbalmente diciendo que era una “machorra” y que atacaba como hombre y se defendía como mujer, entre otras cosas.

El actor también había hecho comentarios similares en contra de Ariadna y ‘la Divaza’, pero ellos se aliaron con él, siendo Cristina la única que lo enfrentó defendiendo a las mujeres y a la comunidad LGBT.

Le aplauden a Adame en LCDLF Las primeras palabras de Adame ya afuera del programa respecto a los desencuentros con Cristina fueron que no le faltó el respeto a ninguna mujer y se refirió a la presentadora española como una ‘persona’ y que esta siempre estaba contra él y era su consigna para sacarlo del reality.

“En los dos meses (que estuve), le puse el alto mil veces. No sé como explicártelo, no sé como se hizo tan fuerte. No es descortés (haberla insultado), cuando ella me llamó homófobo, cuando ella me llamó misógino. Ella me llamó de muchas formas”, mencionó en una entrevista en ‘Hoy día’.

“Al principio, me intentó taladrar el tímpano diciéndome que yo no valía nada, que nadie me conocía. Es alguien que ataca como hombre y quiere defenderse como mujer”, reiteró.

Además de que se defendió mencionando que nunca le faltó al respeto a ninguna mujer, pese a que la mayoría de los duros enfrentamientos sucedieron en vivo: "Me porté bien. No me excedí en nada. Yo no le falté el respeto a ninguna mujer. No me llevo ninguna lección", indicó. Ya en la gala, de este martes, Alfredo reaccionó a su salida y también vio las reacciones de sus compañeros, sobre todo sabiendo que Cristina veía esto como un gran triunfo. Y uno de los panelistas le mencionó que con la eliminación "Cristina terminó siendo más fuerte (que el actor)" pese a los años de trayectoria que lo respaldan, siendo que es la primera vez que la española participa en un reality 'del otro lado del charco', a lo que él respondió: "Su consigna era fastidiarme, después de 5 paradas de tren, decidí hacerla a un lado, la convertí en un mueble". Finalmente, los panelistas le dieron un aplauso a Adame por estar en el programa más de la mitad de este.

