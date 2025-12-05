americateve

Alfaro espera un debut "trascendente" de Paraguay en el Mundial ante el coanfitrión EEUU

El seleccionador de Paraguay Gustavo Alfaro afirmó el viernes que será “trascendente” debutar en el Mundial de 2026 ante el coanfitrión Estados Unidos, si bien destacó que “hay mucho trabajo por delante” para solventar ese reto.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, reacciona en el partido amistoso ante Estados Unidos, el sábado 15 de noviembre de 2025, en Chester, Pensilvania (AP Foto/Derik Hamilton) AP

“Obviamente en el arranque de una Copa del Mundo, jugar contra un organizador, contra todo lo que eso significa, es algo trascendente y por eso tenemos mucho trabajo por delante para llegar de la mejor manera”, dijo el estratega argentino tras el sorteo de la FIFA celebrado durante la jornada en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

Paraguay regresará a la mayor cita del fútbol global después de 16 años de ausencia. Le dará la bienvenida Estados Unidos el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Ambas selecciones conforman el Grupo D, donde también figuran Australia y un rival todavía por definirse una vez concluido el denominado Repechaje Europeo C, que disputarán Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo

Alfaro presenció la ceremonia del sorteo en Washington, adonde se desplazó al lado del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y el director deportivo de la selección, el exportero Justo Villar.

Tras conocer a sus rivales, el seleccionador consideró que se trata de “un grupo parejo” y de alta competitividad, "más allá de que todavía nos resta ponerle un nombre propio al que venga de un repechaje”.

“Me da la sensación que hay una nivel de paridad y competitividad muy bueno”, aseveró.

Agregó que “va a ser trascendente todo este tiempo de preparación” y recordó el antecedente más próximo entre Paraguay y Estados Unidos a mediados de noviembre, cuando ambos se enfrentaron en un partido amistoso que terminó con una victoria por 2-1 para los norteamericanos.

Los paraguayos consiguieron su pase al Mundial 2026 tras terminar en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas —el último que aseguraba la clasificación directa. La clasificación causó furor en la pequeña nación sudamericana. El presidente, Santiago Peña, llegó incluso a decretar feriado nacional para permitir las celebraciones.

“Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en una Copa del Mundo... gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a los hinchas que alentaron siempre. Celebrar unidos con orgullo que estamos de vuelta en un Mundial”, dijo entonces el mandatario en un mensaje por redes sociales.

El mejor papel de Paraguay en un Mundial fue precisamente en su última participación, cuando llegó a los cuartos de final de Sudáfrica 2010, dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino.

