Alexis Valdés llama a los cubanos de buena intención a "dejar la apatía"

“En medio de la felicidad y la esperanza que me produce ver que dentro de nuestro país las cosas empiezan a moverse de verdad, también hace algún tiempo que veo un comportamiento de nosotros mismos que no nos ayuda. Y es juzgar toda iniciativa de antemano pensando, o aún peor diciendo, que no va a funcionar. Que todo seguirá igual”, lamentó Valdés en su misiva.

En la publicación, el también presentador cubano llamó a apoyar iniciativas que promuevan un cambio en la Isla, luego de ver en “algunos demasiado desaliento y apatía. Si alguien dice vamos a hacer una carta o una acción, o alguien pide públicamente algo en Cuba, siempre aparece otro que dice: Total nada va a cambiar”.

“Esa no es la actitud, la actitud siempre es la esperanza y el optimismo. El apoyo y la unión. La actitud contraria solo hace el juego a los que, por intereses personales, no quieren que el país cambie”, dijo Alexis Valdés.

“Si Martí y Maceo hubieran pensado nada va a cambiar, jamás hubieran hecho la guerra de independencia. ¿Y los que cambiaron Checoslovaquia o Alemania o incluso La India o Egipto? ¿Lo hicieron diciendo nada va a cambiar? No creo”, recalcó.

“Sé que son muchos años de inmovilismo y para muchos ha sido toda la vida que hemos vivido. Pero eso no significa que también será toda la vida que nos queda. Cuba va a cambiar, aunque algunos no quieran porque nada sobre la tierra es inmutable. La vida es cambio. Y el cambio es evolución. Y siempre habrá fuerzas que detienen el Progreso (…)”.

Para Valdés, “toda acción, todo intento de hacer un país mejor es válido (…) Cada cual hace en la medida de sus posibilidades, conocimiento y realidad. Nunca olvidemos que hay cubanos en la Isla que se la juegan al 100% cada día. Estamos en deuda con ellos. Al menos así lo pienso. Porque ellos desde el lugar más difícil, se arriesgan por un país y un futuro, que es el de todos”, expresó el actor, radicado desde hace varios años en Miami.

“¿Que no estás de acuerdo con todos los planteamientos o las maneras del otro? No importa. Estamos de acuerdo en lo esencial. Cuba tiene que cambiar ya”, para lo cual, aseguró, “los cubanos necesitamos unión”.

“Al final el objetivo de la mayoría es el mismo. Sacar adelante una sociedad libre democrática y próspera. Eso queremos todos. O al menos la gran mayoría. Y lo podemos lograr con unión. Apoyando a los que hacen. No juzgando y quitando energía o ilusión o credibilidad a las acciones de los demás”.

“Todo sirve. Una palabra. Un post. Una idea. Un encuentro. Un grito. Una canción. Una carta. Un cartel. Una huelga. Un verso. Un chiste. Una palabra. Todo sirve. Démonos apoyo. Estamos en un momento trascendental de la historia de nuestro país. Y nos necesitamos todos los cubanos de buenas intenciones”, reza el texto.

“Como una vez dijo Kennedy a su pueblo, es el momento de pensar qué puedes hacer por tu país. Y yo diría que un poco más que eso es también el momento de apoyar a los que hacen, incluso por encima de nuestras diferencias”.

“La Patria es de todos. Y es con todos y para el bien de todos. Olvidemos la apatía y volvamos a soñar. Un gran abrazo y como dice esa nueva canción que ya está en todas partes: Patria y Vida. Y cómo dice otro gran cubano: Estamos conectados”, sentenció.