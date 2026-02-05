americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alexander-Walker encesta con 1,3 segundos restantes y Hawks superan a Jazz, 121-119

ATLANTA (AP) — Nickeil Alexander-Walker rompió el empate con un tiro corto a 1,3 segundos del final y totalizó 23 puntos para que los Hawks de Atlanta superaran el jueves 121-119 al Jazz de Utah.

Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Kyle Filipowski, del Jazz de Utah, el jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart)
Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Kyle Filipowski, del Jazz de Utah, el jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Jock Landale, recién adquirido, logró su mayor cifra de la campaña con 29 puntos y encestó un triple decisivo con 45 segundos restantes. Logró un récord personal de cinco triples y estableció sus máximas cifras de la temporada en tapas con cuatro y asistencias con cinco.

Jalen Johnson consiguió su tercer triple-doble consecutivo, para sumar diez en la temporada. Terminó con 22 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias.

Sus diez triples-dobles son superados solo por Nikola Jokic en toda la liga.

Los Hawks canjearon a Landale el miércoles poco después de que formó parte de un acuerdo de ocho jugadores que lo envió a Utah desde Memphis. El Jazz envió al veterano pívot a Atlanta a cambio de consideraciones económicas.

Comenzó en lugar del lesionado Onyeka Okongwu, quien se perdió su cuarto encuentro debido a una fractura dental.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter