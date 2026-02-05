Alexander-Walker encesta con 1,3 segundos restantes y Hawks superan a Jazz, 121-119

Compartir en:









Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Kyle Filipowski, del Jazz de Utah, el jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Jock Landale, recién adquirido, logró su mayor cifra de la campaña con 29 puntos y encestó un triple decisivo con 45 segundos restantes. Logró un récord personal de cinco triples y estableció sus máximas cifras de la temporada en tapas con cuatro y asistencias con cinco.

Jalen Johnson consiguió su tercer triple-doble consecutivo, para sumar diez en la temporada. Terminó con 22 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias.

Sus diez triples-dobles son superados solo por Nikola Jokic en toda la liga.

Los Hawks canjearon a Landale el miércoles poco después de que formó parte de un acuerdo de ocho jugadores que lo envió a Utah desde Memphis. El Jazz envió al veterano pívot a Atlanta a cambio de consideraciones económicas.

Comenzó en lugar del lesionado Onyeka Okongwu, quien se perdió su cuarto encuentro debido a una fractura dental.

_____

