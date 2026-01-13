Alex Iwobi, el líder de Nigeria en la Copa Africana de Naciones

Victor Osimhen, Ademola Lookman y Akor Adams ha sobresalido gracias al aporte de Iwobi.

El volante ofensivo de 29 años ha prodigado más pases que rompen líneas que cualquier otro jugador en la fase eliminatoria, y se ha convertido en la fuerza impulsora del éxito de las Súper Águilas hasta ahora.

“No puedo señalar qué es, simplemente aplico lo mismo, pero es agradable, supongo, que me reconozcan por cómo lo estoy haciendo”, dijo Iwobi el martes, un día antes de la semifinal de Nigeria contra el anfitrión Marruecos.

“Solo me concentro en que el equipo intente ganar. Por supuesto, en toda mi carrera, me han dicho que juegue en diferentes roles, diferentes posiciones, pero una cosa sobre mí es que siempre haré lo mejor sin importar qué", afirmó.

Iwobi, sobrino de la leyenda nigeriana Jay-Jay Okocha, siempre estuvo destinado a seguir los pasos de su famoso tío en el equipo nacional. Nacido en Lagos, se mudó a Londres a una edad temprana y jugó para los equipos juveniles de Inglaterra antes de cambiar a Nigeria en 2015.

Las expectativas siempre han sido altas y las decepciones no faltaron. Iwobi enfrentó duras críticas después de que Nigeria perdiera la final de la Copa Africana 2023 ante el anfitrión Costa de Marfil y las Súper Águilas tampoco lograron clasificarse para el Mundial tras perder ante Congo por penales en un playoff.

Las actuaciones de Nigeria en Marruecos han ayudado a restaurar algo de orgullo, especialmente la manera de jugar del equipo. Ningún otro equipo ha anotado tantos goles (14) como Nigeria hasta ahora.

Argelia tenía el mejor récord defensivo en el torneo, pero no le sirvió de ayuda en los cuartos de final el sábado, ya que Nigeria se impuso 2-0 y debería haber anotado más con Adams fallando dos buenas oportunidades además del gol que anotó.

Iwobi atribuye el buen ambiente en la concentración a su éxito, a pesar de las preocupaciones sobre los bonos y un altercado en el campo entre Lookman y Osimhen.

“Siento que la diferencia es el sentido de hermandad, el ambiente familiar que hemos creado entre nosotros”, dijo Iwobi.

“En las copas anteriores, lo hemos hecho muy bien, el equipo ha sido muy fuerte, pero al mismo tiempo, el equipo era joven y estábamos aprendiendo unos de otros”, agregó. “Ahora mismo, todos están entrando en su mejor momento, todos están haciendo bien respetuosamente en sus clubes, y se puede ver la alegría y la química que tenemos cuando jugamos para nuestro país”.

Iwobi acreditó al entrenador Éric Chelle por ayudar a forjar ese entorno familiar en el equipo.

“Siento que eso está sacando lo mejor, no solo en mí, sino en todos los jugadores”, dijo Iwobi.

Nigeria estará sin el capitán del equipo Wilfred Ndiki, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, contra Marruecos. Chelle dijo que no estaba preocupado ya que tiene jugadores para reemplazar a Ndiki.

“Solo tengo que elegir entre algunos jugadores. Todo estará bien”, dijo Chelle.

Iwobi seguramente será titular. Chelle elogió su inteligencia en el campo.

“Algunos jugadores solo quieren jugar al fútbol. Quieren disfrutar en el campo. Quieren jugar con otros futbolistas, que huelen el fútbol, que sienten el fútbol, y Alex es un jugador así”, dijo Chelle.

