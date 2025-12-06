americateve

Alertan de casos de intoxicación por hongos silvestres en California

Las autoridades de California están advirtiendo a los recolectores tras casos de intoxicación vinculados a hongos silvestres que ya causaron la muerte de un adulto y ha provocado graves daños hepáticos en varios pacientes, incluidos niños.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Salud de California muestra un hongo sombrero de la muerte. (Departamento de Salud de California vía AP)
El sistema de control de envenenamientos del estado ha identificado 21 casos de intoxicación por amatoxinas, probablemente causados por hongos de sombrero de la muerte, informó el departamento de salud el viernes. Los hongos silvestres tóxicos a menudo se confunden con hongos comestibles debido a su apariencia y sabor.

“Los hongos de sombrero de la muerte contienen toxinas potencialmente mortales que pueden llevar a una insuficiencia hepática”, explicó Erica Pan, directora del Departamento de Salud Pública de California. “Debido a que el sombrero de la muerte puede confundirse fácilmente con hongos comestibles inocuos, aconsejamos al público que no recolecte hongos silvestres en absoluto durante esta temporada de alto riesgo”.

Un adulto ha fallecido y varios pacientes han requerido cuidados intensivos, incluyendo al menos uno que podría necesitar un trasplante de hígado.

Los funcionarios aconsejan no recolectar hongos silvestres

El clima húmedo favorece el crecimiento de los hongos de sombrero de la muerte, y los funcionarios advierten contra la recolección de hongos silvestres para evitar confusiones. Residentes del condado Monterey, en el centro de California, se enfermaron tras consumir hongos encontrados en un parque local, según informaron las autoridades de salud del condado. Otro grupo de casos se registró en el Área de la Bahía de San Francisco, pero los funcionarios de salud estatales advirtieron que el riesgo está en todas partes.

Hubo más de 4.500 casos de exposición a hongos no identificados registrados en los Centros de Envenenamiento de Estados Unidos en 2023, según su informe anual del Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento. Aproximadamente la mitad de los casos fueron en niños pequeños, quienes, según advierten los expertos, pueden recoger y comer un hongo mientras juegan afuera.

El sistema de control de envenenamientos de California ve cientos de casos de intoxicaciones por hongos silvestres cada año. El hongo de sombrero de la muerte y el hongo “ángel destructor” se ven y saben similares a los hongos comestibles, por lo que los expertos advierten que el color de un hongo no es una forma confiable de detectar su toxicidad. Y no importa si se consume crudo o cocido.

Expertos alertan de los síntomas

Las personas pueden experimentar calambres estomacales, náuseas, diarrea o vómitos dentro de las 24 horas después de ingerir un hongo tóxico. Aunque los síntomas gastrointestinales pueden mejorar, los funcionarios de salud advierten que los pacientes aún pueden desarrollar complicaciones graves, incluyendo daño hepático, que aparecen más tarde.

Las personas que buscan orientación sobre el diagnóstico o tratamiento de la intoxicación por hongos pueden contactar la línea directa de control de envenenamientos al 1-800-222-1222.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

