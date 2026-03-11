americateve

Alemania y Austria liberarán petróleo de sus reservas tras una petición de 400 millones de barriles

BERLÍN (AP) — Alemania y Austria dijeron que liberarían partes de sus reservas de petróleo tras una solicitud de la Agencia Internacional de la Energía a sus miembros para que liberen 400 millones de barriles con el fin de ayudar a moderar los picos de precios de la energía debido a la guerra de Irán.

Carteles con el precio de combustible en una gasolinera, el martes 10 de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
La mayor liberación colectiva previa de existencias de emergencia por parte de países miembros de la AIE fue de 182,7 millones de barriles, tras el shock energético provocado por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El ministro de Economía de Alemania indicó que el país liberaría partes de sus reservas de petróleo el miércoles, tras una solicitud de la AIE a sus Estados miembros la noche del martes “para liberar reservas de petróleo por un total de 400 millones de barriles, lo que equivale a unos 54 millones de toneladas”.

Japón también dijo que liberará parte de sus reservas a partir del lunes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

