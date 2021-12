Alemania restringe fiestas de fin de año para domar ómicron

BERLÍN (AP) — Alemania anunció el martes nuevas restricciones que se implementarán después de Navidad a fin de frenar la propagación de la nueva variante ómicron del COVID-19. Las nuevas medidas, que no son de confinamiento total, incluirán restricciones de contacto, incluso entre personas ya vacunadas.

“Puedo entender a quien no quiera escuchar sobre el coronavirus, mutaciones y nuevas variantes del virus”, dijo el canciller Olaf Scholz en una conferencia de prensa la tarde del martes. “Pero no podemos y no debemos hacernos de la vista gorda ante esta nueva oleada”.