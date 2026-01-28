americateve

Alemania reduce al 1% previsión de crecimiento para 2026 ante lenta recuperación económica

BERLÍN (AP) — El gobierno alemán redujo el miércoles su pronóstico de crecimiento para 2026 debido a que el crecimiento se recupera más lentamente de lo que se esperaba en la economía del país, la más grande de Europa.

El canciller alemán Friedrich Merz llega a una reunión del Gabinete en la cancillería en Berlín, Alemania, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber)
El gobierno del canciller Friedrich Merz ahora espera que el producto interno bruto se expanda alrededor de un 1% este año y un 1,3% en 2027, según la ministra de Economía, Katherina Reiche. En octubre, había pronosticado un crecimiento del 1,3% y 1,4% respectivamente.

La economía recuperó un modesto crecimiento del 0,2% el año pasado tras haberse contraído durante dos años consecutivos, según cifras oficiales preliminares publicadas hace dos semanas.

La coalición gobernante de Merz asumió el cargo en mayo, y la revitalización de la economía era una de sus prioridades. Puso en marcha un programa para fomentar la inversión, estableció un fondo de 500.000 millones de euros (596.000 millones de dólares) para inyectar dinero en la deteriorada infraestructura de Alemania durante los próximos 12 años y allanó el camino para un aumento en el gasto en defensa. Está avanzando para subsidiar los precios de la energía para la industria pesada, reducir la burocracia y acelerar la rezagada digitalización del país.

“El trasfondo de la estimación, un tanto cautelosa, es el hecho de que el impulso esperado de las medidas de política financiera y económica no se materializó tan rápidamente ni en la medida que asumimos”. dijo Reiche a los periodistas. Sin embargo, señaló que los datos ahora apuntan a una “clara recuperación”.

Durante años, Alemania expandió sus exportaciones y dominó el comercio mundial en productos de ingeniería como maquinaria industrial y automóviles de lujo. Pero ha sufrido por la creciente competencia de empresas chinas, mayores costos de energía tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y muchos otros factores que han aumentado los riesgos, incluidos los aranceles y las amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

