Alemania enfrentará a Ghana en amistoso previo al Mundial en lugar de Costa de Marfil

El entrenador de Alemania Julian Nagelsmann felicta a Leroy Sané tras el encuentro del Grupo A de la eliminatoria europea a la Copa Mundial el lunes 17 de noviembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Alemania y Ghana confirmaron el lunes que jugarán en Stuttgart el 30 de marzo, tres días después del duelo de visita ante Suiza para el equipo de Julian Nagelsmann.

Se había anunciado que Costa de Marfil sería el oponente de Alemania en Stuttgart, pero ese partido tuvo que ser cancelado después de que los dos equipos fueran sorteados en el mismo grupo de la Copa del Mundo, junto con Ecuador y Curazao.

Alemania también tiene planes para partidos contra Finlandia y Estados Unidos más cerca del torneo.

El entrenador de Ghana es Otto Addo, nacido en Alemania, quien jugó para Ghana y ganó el título de la liga alemana como jugador con el Borussia Dortmund.

“Esperamos con muchas ganas el enfrentamiento con el equipo de Otto”, afirmó el entrenador de Alemania, Nagelsmann. “Su fuerte juego de transición puede darnos una idea de lo que esperar en el partido del grupo de la Copa del Mundo contra Costa de Marfil”.

Después de las derrotas en amistosos contra Corea del Sur y Japón el mes pasado, el partido contra Alemania ofrece a Ghana la oportunidad de prepararse contra una nación que ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces antes de enfrentar un complicado grupo que incluye a Inglaterra, Croacia y Panamá en la Copa del Mundo.

“Esta es una oportunidad increíble para nosotros de ponernos a prueba contra uno de los mejores equipos del mundo”, indicó Addo. “Alemania es un buen equipo, y estamos ansiosos por enfrentarlos en Stuttgart”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP