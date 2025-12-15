americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alemania enfrentará a Ghana en amistoso previo al Mundial en lugar de Costa de Marfil

FRANKFURT, Alemania (AP) — Alemania enfrentará a Ghana en marzo para prepararse para la Copa del Mundo después de que el sorteo bloqueara un amistoso planeado contra Costa de Marfil.

El entrenador de Alemania Julian Nagelsmann felicta a Leroy Sané tras el encuentro del Grupo A de la eliminatoria europea a la Copa Mundial el lunes 17 de noviembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)
El entrenador de Alemania Julian Nagelsmann felicta a Leroy Sané tras el encuentro del Grupo A de la eliminatoria europea a la Copa Mundial el lunes 17 de noviembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Alemania y Ghana confirmaron el lunes que jugarán en Stuttgart el 30 de marzo, tres días después del duelo de visita ante Suiza para el equipo de Julian Nagelsmann.

Se había anunciado que Costa de Marfil sería el oponente de Alemania en Stuttgart, pero ese partido tuvo que ser cancelado después de que los dos equipos fueran sorteados en el mismo grupo de la Copa del Mundo, junto con Ecuador y Curazao.

Alemania también tiene planes para partidos contra Finlandia y Estados Unidos más cerca del torneo.

El entrenador de Ghana es Otto Addo, nacido en Alemania, quien jugó para Ghana y ganó el título de la liga alemana como jugador con el Borussia Dortmund.

“Esperamos con muchas ganas el enfrentamiento con el equipo de Otto”, afirmó el entrenador de Alemania, Nagelsmann. “Su fuerte juego de transición puede darnos una idea de lo que esperar en el partido del grupo de la Copa del Mundo contra Costa de Marfil”.

Después de las derrotas en amistosos contra Corea del Sur y Japón el mes pasado, el partido contra Alemania ofrece a Ghana la oportunidad de prepararse contra una nación que ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces antes de enfrentar un complicado grupo que incluye a Inglaterra, Croacia y Panamá en la Copa del Mundo.

“Esta es una oportunidad increíble para nosotros de ponernos a prueba contra uno de los mejores equipos del mundo”, indicó Addo. “Alemania es un buen equipo, y estamos ansiosos por enfrentarlos en Stuttgart”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter