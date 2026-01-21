americateve

Alemania detiene a mujer acusada de suministrar información bélica a agente ruso

BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas arrestaron el miércoles a una mujer acusada de suministrar información relacionada con la guerra de Rusia en Ucrania a un agente de inteligencia ruso y de ayudarle a obtener acceso a eventos políticos en Berlín, informaron los fiscales.

La embajada rusa en Berlín el 27 de marzo del 2018. (AP foto/Markus Schreiber)
La embajada rusa en Berlín el 27 de marzo del 2018. (AP foto/Markus Schreiber) AP

La ciudadana con doble nacionalidad alemana-ucraniana, identificada solo como Ilona W. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, fue arrestada en la capital alemana, informaron los fiscales federales. Se registró su domicilio, así como los de otros dos sospechosos que no fueron arrestados. Se le acusa de actuar para un servicio de inteligencia extranjero.

Ilona W., según el comunicado, había estado en contacto desde al menos noviembre de 2023 con un hombre en la embajada rusa en Berlín que trabaja para un servicio de inteligencia ruso.

Alegaron que, en varias ocasiones, ella le proporcionó información vinculada a la guerra en Ucrania. Supuestamente, ayudó con consultas sobre ubicaciones de la industria de defensa, pruebas de drones y entregas planificadas de drones a Ucrania, y recurrió a ex empleados en "el área de operaciones del Ministerio de Defensa" que eran conocidos personales.

La mujer también ayudó ocasionalmente a su contacto de la a asistir a eventos políticos en Berlín bajo seudónimos para que pudiera establecer contactos para la inteligencia rusa, declararon los fiscales.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, indicó que la investigación también involucra a dos ex empleados militares alemanes, un oficial recientemente retirado y un funcionario civil que dejó su cargo hace más de 15 años.

Ambos son sospechosos de haber revelado información a la mujer que fue arrestada el miércoles, pero los investigadores están investigando si sabían que estaba destinada a la inteligencia extranjera.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

