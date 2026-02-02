americateve

Alemania detiene a 5 hombres acusados de exportar bienes ilegalmente a empresas de defensa rusas

BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas detuvieron el lunes a cinco hombres acusados de formar parte de una red que exportaba ilegalmente bienes a empresas de defensa rusas después que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

ARCHIVO - Un helicóptero policial con un sospechoso a bordo llega a Karlsruhe, Alemania, el miércoles 7 de diciembre de 2022, cerca de la fiscalía federal. (Foto AP/Michael Probst, archivo)
Las detenciones tuvieron lugar en Lübeck, en el norte de Alemania, y en el cercano distrito de Lauenburg, informaron los fiscales federales. Todos los hombres son ciudadanos alemanes; dos de ellos también son ciudadanos rusos y otro es ciudadano ucraniano. Las autoridades sospechan que pertenecen a una organización criminal y de violar la ley de comercio exterior y pagos de Alemania.

Se realizaron registros en propiedades en otras partes del país, y otros cinco sospechosos no han sido detenidos, indicaron los fiscales en un comunicado.

Uno de los hombres arrestados, un germano-ruso identificado sólo como Nikita S. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, posee una empresa comercial en Lübeck, según los fiscales. Alegaron que, al menos desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, él y los otros sospechosos utilizaron la empresa para adquirir bienes para la industria rusa y exportarlos a Rusia.

Se acusa a los hombres de utilizar al menos una empresa falsa en Lübeck y clientes falsos dentro y fuera de la Unión Europea, así como una empresa rusa con la que Nikita S. también estaba involucrado, para encubrir los tratos y eludir las sanciones de la UE.

Se sospecha que agencias estatales rusas estaban detrás de la red, y los clientes finales incluían al menos 24 empresas de defensa en Rusia, añadieron los fiscales.

Las investigaciones hasta ahora muestran que los sospechosos organizaron alrededor de 16.000 entregas a Rusia, y que los tratos ilícitos tenían un valor de al menos 30 millones de euros (35,5 millones de dólares), dijeron los fiscales. No detallaron qué bienes fueron enviados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

