Alemania convoca a embajador de Rusia por presunto sabotaje, ciberataques e interferencia electoral

BERLÍN (AP) — Berlín convocó al embajador de Rusia el viernes tras acusaciones de sabotaje, ciberataques e interferencia en las elecciones alemanas, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania.