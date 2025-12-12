Alemania convoca a embajador de Rusia por presunto sabotaje, ciberataques e interferencia electoral

Alemania también ha acusado a Moscú de llevar a cabo campañas de desinformación.
BERLÍN (AP) — Berlín convocó al embajador de Rusia el viernes tras acusaciones de sabotaje, ciberataques e interferencia en las elecciones alemanas, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania.
Por el momento, no había más detalles disponibles.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
