Alemania aprueba plan para atraer más reclutas militares sin recurrir al servicio obligatorio

No llega a reintroducir el servicio militar obligatorio, aunque deja abierta la posibilidad de, en caso de necesidad, se aplique al menos un número limitado de personas.

La cámara baja del Parlamento, el Bundestag, aprobó el plan con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención. Esta es una versión modificada de un proyecto aprobado en agosto por el gobierno del canciller, Friedrich Merz.

Alemania se ha comprometido a invertir miles de millones en la mejora de sus equipos militares tras años de abandono y el gobierno ha centrado su atención en intentar persuadir a más personas para que alisten.

No es el único país que trata de reforzar sus fuerzas armadas: la semana pasada, Francia presentó un programa para entrenar a miles de voluntarios de 18 y 19 años a partir del próximo año. Bélgica y Polonia también tienen planes para convencer a la población para que se entrenen o sirvan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP