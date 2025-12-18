americateve

Alemania acusa de intento de asesinato a adolescentes de un grupo de extrema derecha

BERLÍN (AP) — El fiscal federal de Alemania presentó cargos el jueves contra ocho sospechosos por su presunta pertenencia a un grupo "terrorista de extrema derecha" que supuestamente tenía como objetivo desestabilizar el sistema democrático del país mediante ataques a migrantes y opositores políticos.

Los fiscales también acusaron a los siete presuntos miembros y a un simpatizante del grupo, algunos de ellos adolescentes, de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y lesiones corporales graves.

La mayoría de los jóvenes fueron arrestados en mayo, cuando fueron acusados de estar involucrados con un grupo que se autodenomina "Última Ola de Defensa".

Según la fiscalía federal, el grupo se ve a sí mismo como la “autoridad definitiva” para defender la "nación alemana". Se informó que el grupo fue fundado en mayo de 2024 y que planeó o llevó a cabo ataques incendiarios y con bombas en hogares de solicitantes de asilo e instituciones de izquierda.

En ese momento, cinco sospechosos de entre 14 y 21 años fueron arrestados en los estados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandeburgo y Hesse. La policía registró 13 propiedades allí, así como en Sajonia y Turingia. Otros tres sospechosos ya estaban bajo custodia en ese momento.

Debido a la edad de los sospechosos, algunos de ellos tuvieron que comparecer con sus padres ante el juez investigador en el tribunal federal de justicia en Karlsruhe. Con la excepción de un sospechoso, que fue liberado en julio, todos los demás están en detención preventiva.

Los fiscales federales atribuyen al grupo tres ataques y ataques planeados, incluyendo un ataque incendiario a un centro cultural en Altdöbern en el estado de Brandeburgo, un intento fallido de ataque a un hogar de solicitantes de asilo en Schmölln en Turingia, y planes para atacar un alojamiento de solicitantes de asilo en Senftenberg, también en Brandeburgo.

Nadie resultó herido durante esos incidentes. Varios miembros del grupo también fueron acusados de robar y golpear a individuos, causando lesiones significativas, según el comunicado del fiscal.

Según documentos publicados en julio, los miembros del grupo planearon "desencadenar una guerra racial en la que se pondría en marcha una espiral de violencia y contraviolencia para preservar la 'raza blanca' y, en última instancia, eliminar la democracia liberal", informó la agencia de noticias alemana dpa.

Los acusados publicaron mensajes racistas y antisemitas en las redes sociales y glorificaron el "Tercer Reich" y el Nacional Socialismo, según dpa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

