Artistas internacionales en apoyo a Cuba

La mexicana Julieta Venegas compartió un video en Instagram "Quiero expresar toda mi solidaridad al pueblo cubano el día de hoy, domingo 11 de julio, que está tomando las calles por toda Cuba para protestar y pedir el fin a la dictadura. Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba. SOS Cuba".

Desde España, el cantante Alejandro Sanz escribía "Cuba en Alma" junto a la bandera cubana sobre una foto de las manifestaciones.

También el actor Paco León compartió e indicó: "Está muriendo mucha gente, no solo de coronavirus, sino de hambre. No tienen medicamentos, lo están pasando realmente mal y necesitan que la comunidad internacional ayude". El artista declaró "Quiero mucho al pueblo cubano y me duele mucho lo que está pasando" y se comprometió a apoyar con donaciones a la Isla.