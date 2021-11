Alejandra Espinoza se someterá a delicada cirugía

"En el 2010 cuando yo me hice una cirugía de reducción a mí me pusieron unos implantes y yo estuve perfectamente por 10 años. Hace 2 años que yo me hice un cambio de implantes y desde hace 2 años yo vengo con problemas de salud que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí han sido problemas que yo antes no tenía y que no sufría", reveló este domingo Espinoza en una entrevista para el programa de televisión Sal y pimienta (Univision).