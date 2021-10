Alejandra Espinoza rompe el silencio sobre la misteriosa enfermedad que la llevó al hospital

"El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue", agregó. "Pero, gracias a Dios, no fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho".

La también actriz dio a conocer que los resultados de los diversos estudios fueron alentadores. "Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos", dijo.

"Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana", reveló. "Estoy haciendo este video porque estoy, gracias a Dios, bien, y a punto de salir".

Alejandra Espinoza informó que su esposo Anibal Marrero no se había despegado de su lado y que "estoy muy contenta porque voy a ver a [mi hijo,] Matteo". Reiteró su agradecimiento a todas las personas que han estado orando por ella y le han mandado buenos deseos.ca