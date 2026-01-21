americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcaraz y Federer se lucen en el Abierto de Australia jugando una ronda de golf

MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz reveló que se reunió con Roger Federer para una ronda de golf antes del Abierto de Australia, y fue tal como el español de 22 años esperaba.

Carlos Alcaraz durante el partido contra Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Abierto de Australia, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara)
Carlos Alcaraz durante el partido contra Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Abierto de Australia, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Dita Alangkara) AP

El swing de Federer, dijo, es “es tan bonito como su tenis”

"Todo lo que hace, lo hace con estilo", comentó Alcaraz. "Lleva jugando dos años y su nivel es realmente, realmente bueno".

"He estado jugando cinco y me ganó", expresó, riéndose. "¡Duele, sí!"

El tema se centró en el golf durante la entrevista a pie de cancha después de la victoria de Alcaraz, el número uno del mundo, por 7-6 (4), 6-3, 6-2 sobre Yannick Hanfmann el miércoles en la segunda ronda del primer Grand Slama del año.

Fue otro paso más cerca de su objetivo de ser el jugador más joven en completar un Grand Slam en individuales masculinos, es decir, una colección completa de los cuatro grandes trofeos del tenis.

Eso es algo que Federer, quien regresó al Abierto de Australia con su familia en una muy tardía gira de despedida, tuvo que esperar siete años para lograr después de ganar el primero de sus 20 grandes.

Alcaraz ya tiene seis: dos en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, y necesita el título australiano para su Slam personal. Nunca ha pasado de los cuartos de final en el Melbourne Park.

Jannik Sinner, su principal rival, ha ganado los dos últimos títulos australianos. La pareja se ha repartidos los últimos ocho grandes de manera equitativa entre ellos, en una rivalidad ahora conocida como “Sincaraz”.

Por lo tanto, no es de extrañar que Alcaraz esté buscando a algunos de los grandes del tenis, como Federer y otros, para encontrar formas de marcar diferencia.

Ha estado mejorando áreas de su juego, particularmente el saque, que ahora se parece mucho al de Novak Djokovic. Tanto es así que Djokovic, quien ha ganado 10 de sus 24 grandes en Melbourne Park, lo ha notado.

Con Djokovic y Sinner, el número dos del mundo, en el lado opuesto del cuadro, Alcaraz puede observarlos en sus días libres en Melbourne. Y esos, por ahora, no involucran otras distracciones deportivas.

“Siempre hay tiempo para jugar al golf. Intentamos aprovechar los días libres”, dijo Alcaraz. “Pero el campo de golf me está esperando, eso lo sé”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter