Alcaraz salva dos puntos de set y avanza a octavos de final en Doha

Compartir en:









Dos semanas después de vencer a Novak Djokovic en la final del Australia para convertirse, con 22 años de edad, en el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, Alcaraz volvió a la acción en Doha y labró un triunfo que tomó una hora y 47 minutos.

El número uno del mundo tuvo que salvar dos puntos de set en el segundo set para forzar un desempate que dominó. Alcaraz sigue invicto en lo que va de 2026, ahora con foja de 8-0.

“Fue muy difícil”, dijo. Alcaraz tras la victoria número 150 en pista dura en su carrera. “Arthur es un jugador muy peligroso. Nadie quiere enfrentarse a él en una primera ronda".

“Estoy contento con el nivel. Estoy contento de haber sorteado los momentos complicados del partido. Estoy contento de haber estado tranquilo y positivo”.

El siguiente rival de Alcaraz, en los octavos de final, será otro francés: Valentin Royer.

Otros preclasificados que avanzaron a octavos el martes fueron los rusos Andrey Rublev (5) y Karen Khachanov (7), además del checo Jiri Lehecka (8).

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP