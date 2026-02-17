americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcaraz salva dos puntos de set y avanza a octavos de final en Doha

DOHA, Qatar (AP) — Carlos Alcaraz debió exigirse a fondo para doblegar el martes 6-4, 7-6 (7-5) al francés Arthur Rinderknech en su estreno en el Abierto de Qatar, el primer partido del astro español desde su histórica consagración en el Abierto de Australia.

Dos semanas después de vencer a Novak Djokovic en la final del Australia para convertirse, con 22 años de edad, en el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, Alcaraz volvió a la acción en Doha y labró un triunfo que tomó una hora y 47 minutos.

El número uno del mundo tuvo que salvar dos puntos de set en el segundo set para forzar un desempate que dominó. Alcaraz sigue invicto en lo que va de 2026, ahora con foja de 8-0.

“Fue muy difícil”, dijo. Alcaraz tras la victoria número 150 en pista dura en su carrera. “Arthur es un jugador muy peligroso. Nadie quiere enfrentarse a él en una primera ronda".

“Estoy contento con el nivel. Estoy contento de haber sorteado los momentos complicados del partido. Estoy contento de haber estado tranquilo y positivo”.

El siguiente rival de Alcaraz, en los octavos de final, será otro francés: Valentin Royer.

Otros preclasificados que avanzaron a octavos el martes fueron los rusos Andrey Rublev (5) y Karen Khachanov (7), además del checo Jiri Lehecka (8).

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter