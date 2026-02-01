Alcaraz es el hombre más joven en lograr un Grand Slam de carrera. ¿Sigue el Slam calendario?

El español Carlos Alcaraz le da un beso al trofeo Norman Brookes Challenge Cup tras vencer al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Aaron Favila) AP

Alcaraz había soñado con esto desde niño —no hace tanto tiempo, en realidad—, así que no había mejor momento para mostrarles lo que había aprendido al observar a los dos grandes de todos los tiempos, o lo que había tomado prestado de su aura.

Ganó cuatro sets para remontar contra Djokovic y se retiró de la final del Abierto de Australia el domingo como el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.

Con 22 años y 272 días de edad, es considerablemente más joven que Nadal (24) y Djokovic (29) cuando alcanzaron ese hito, reduciendo una marca que Don Budge estableció en 1938 cuando estaba a un par de días de cumplir 23 años.

Tan pronto como completó el Slam de carrera —añadiendo su primera victoria en Australia a sus dos en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos— surgió la pregunta sobre una carrera por el Grand Slam de calendario. Eso significa ganar los cuatro majors en una temporada, algo que ningún hombre ha logrado desde Rod Laver en 1969.

“Esas son palabras mayores, para ser honesto”, dijo Alcaraz, el dos veces campeón defensor en Roland Garros. “Sabes, solo quiero que sea uno a la vez. Ahora mismo el próximo es el Abierto de Francia. Tengo grandes recuerdos de ese torneo. Me siento realmente especial cada vez que voy allí”.

“No quiero ponerme en una posición de mucha presión para tener que hacerlo, pero sabes, sería genial. Ahora mismo intentaré estar listo... para jugar un buen torneo en el próximo Grand Slam”.

Un set abajo después del primer ataque de Djokovic, Alcaraz canalizó a las leyendas y cambió su juego para alterar el ritmo. Funcionó. Ahora es el único hombre con siete majors antes de cumplir 23 años.

Alcaraz y Jannik Sinner han dominado los torneos de Grand Slam desde que Djokovic ganó el último de sus 24 títulos en el Abierto de Estados Unidos de 2023, con uno u otro ganando los últimos nueve.

Sinner aspiraba a un tercer título consecutivo en Australia, pero perdió en cinco sets en las semifinales ante Nole, el diez veces campeón de Australia.

Hubo muchos que cuestionaron la decisión cuando Alcaraz y su entrenador de toda la vida Juan Carlos Ferrero se separaron después de que el joven español ganara el último Abierto de Estados Unidos, e incluso dudaron que estuviera listo para ganar un primer título en Australia.

Samuel López asumió el liderazgo del equipo, y Alcaraz admitió que la pretemporada había sido “una montaña rusa emocional para mí”.

“Mucha gente tenía dudas sobre mi nivel en este torneo”, dijo. “Cada año que venía aquí a Australia pensaba en conseguir el trofeo (pero) no podía llegar más allá de los cuartos de final.”

En 2026, dijo que llegó a Melbourne Park “hambriento de más, ambicioso por conseguir el trofeo, y siendo lo suficientemente fuerte mentalmente, sin escuchar nada ni ninguna palabra” de los críticos.

“Y luego, simplemente jugar buen tenis en este torneo significa mucho, significa el mundo para mí", dijo, "y es un sueño hecho realidad para mí.”

Con su último intento por un inédito 25mo título de Grand Slam en individuales frustrado, Djokovic al menos pudo bromear sobre la diferencia de edad de 16 años entre él y Alcaraz.

“Bueno, la primera vez que jugué contra él, ¿tenía qué, 11 o 12 años?”, dijo sonriendo. “No, creo que tenía 18 o 19. Ya se podía ver que estaba destinado a grandes cosas”.

“Ha mejorado físicamente, mentalmente, en su juego. Quiero decir, está constantemente buscando innovarse a sí mismo y su juego, que es exactamente el tipo de mentalidad que necesita ser cultivada para un campeón.”

Preguntado sobre el potencial de Alcaraz para ser clasificado entre los grandes del deporte, Djokovic dijo que el Grand Slam de carrera es “un testimonio de su ya estelar carrera.”

“Por supuesto, ya es un jugador de tenis legendario que ya ha dejado una gran marca en los libros de historia del tenis”, añadió. “Todo es posible en su caso, no hay duda al respecto”.

___

FUENTE: AP