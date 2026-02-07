Alcaldesa de Los Ángeles enfrenta difícil campaña para reelección

La alcaldesa Karen Bass en un evento en los Ángeles el 10 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer) AP

El plazo para que los candidatos se inscriban en la contienda antes de las elecciones primarias del 2 de junio es el sábado. Bass, una demócrata en su primer mandato y la primera mujer negra en ocupar el cargo, ya enfrenta rivales en esas primarias: el empresario tecnológico y fundador de una organización sin fines de lucro, Adam Miller; la personalidad de reality television Spencer Pratt, quien perdió su hogar en el Incendio de Palisades y la organizadora comunitaria Rae Huang.

La contienda se desarrolla en un momento inestable para la ciudad de casi 4 millones de habitantes.

Las quejas sobre el costo de vida, ya sea por el alquiler, los impuestos o los comestibles, son un estribillo constante. Las calles y aceras sucias y llenas de baches abundan. Los empleos en Hollywood han estado emigrando durante años a lugares más asequibles.

Las redadas de inmigración en curso de la administración Trump han sacudido la ciudad. A pesar de los estudios que muestran un ligero descenso en la población sin hogar, los campamentos siguen siendo comunes. Y la recuperación del Incendio de Palisades, que mató a 12 personas y destruyó gran parte del elegante vecindario costero en enero de 2025, continúa a un ritmo que algunos consideran demasiado lento.

En un discurso optimista este mes, en el que expuso su visión para el futuro de la ciudad, Bass habló de los próximos Juegos Olímpicos de 2028 en la ciudad y de los planes para embellecer las concurridas avenidas.

“Incluso en este difícil capítulo de nuestra historia, grandes eventos, momentos de unidad, son posibles”, afirmó Bass. “Y están por venir”.

Bill Carrick, consultor demócrata con sede en Los Ángeles, ve la carrera como muy abierta. Según las reglas de las primarias de California, todos los candidatos aparecen en la misma boleta y los dos primeros finalistas avanzan a las elecciones generales de noviembre, un sistema que puede llevar a resultados impredecibles. Un candidato puede ganar la alcaldía directamente capturando más del 50% del voto primario, pero eso parece poco probable con un campo amplio que también se espera incluya una serie de contendientes poco conocidos.

Los votantes están “un poco descontentos con el gobierno de la ciudad, y creo que el Incendio de Palisades ciertamente contribuyó enormemente a ese sentimiento”, comentó Carrick.

La alcaldesa, que estaba de viaje en Ghana como parte de una delegación presidencial cuando estalló el incendio, ha estado a la defensiva por sus acciones durante y después del incendio.

El Los Angeles Times ha publicado una serie de informes, basados en solicitudes de registros públicos, que muestran que los borradores del informe sobre los incendios realizados por el Departamento de Bomberos Ángeles incluían eliminaciones y revisiones destinadas a tapar los fracasos de los funcionarios de la ciudad y del departamento.

Esta semana, la oficina de Bass negó enérgicamente las acusaciones en una historia del Times, basada en fuentes anónimas y de segunda mano, de que ella presionó para que se realizaran cambios en el informe antes de su publicación para proteger al Ayuntamiento de posibles acciones legales. Ella dijo a los periodistas que el relato era “puro invento".

Las autoridades dicen que el incendio fue provocado por restos de una llamarada el 1 de enero que continuó ardiendo bajo tierra. En octubre, un hombre de 29 años fue arrestado y acusado de provocar el incendio anterior. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha enfrentado escrutinio sobre si extinguió adecuadamente el primer incendio.

En su sitio web, Pratt, un republicano que alcanzó la fama en reality television junto a su esposa Heidi Montag, declaró que “vi mi casa arder porque el sistema nos falló”.

“No necesitamos más programas gubernamentales”, agregó Pratt. “Necesitamos sentido común, responsabilidad y un alcalde que esté presente para todos”.

Miller, que se postula como un outsider con la capacidad de invertir en su propia campaña, representa un nuevo desafío para Bass, quien derrotó al multimillonario Rick Caruso en su elección de 2022. Miller fundó Cornerstone OnDemand, una empresa global de educación, y luego cofundó la organización sin fines de lucro Better Angels para abordar la falta de vivienda.

“Los Ángeles tiene un potencial extraordinario, pero con demasiada frecuencia el Ayuntamiento no ha apoyado a para las personas que lo llaman hogar”, sostuvo Miller en un comunicado.

Bass también evitó a dos posibles rivales fuertes en la contienda.

Caruso decidió no postularse nuevamente después de meses de vacilación, y la supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath, anunció el viernes por la noche que no entraría en la carrera. Ambos han sido críticos abiertos de la gestión de la alcaldesa sobre la falta de vivienda y el incendio y fueron ampliamente vistos como posibles contendientes.

“Está claro que quieren un tipo diferente de liderazgo y están listos para ver un cambio en su ciudad”, aseveró Horvath en un video publicado en la plataforma social X, pero agregó que su trabajo en la junta del condado no había terminado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP