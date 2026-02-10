Alcalde de ciudad ecuatoriana de Guayaquil detenido por presunta delincuencia organizada

Compartir en:









En su cuenta de X la institución aseguró que durante allanamientos se levantaron indicios relacionados con el caso como teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentos “que guardarían relación con la investigación”. Junto a la publicación del Ministerio Público hay fotografías de muchos fajos de billetes.

Añadió que al momento de su detención el alcalde Aquiles Álvarez “no portaba el grillete electrónico” que había dispuesto la justicia como medida cautelar en otro caso judicial en el que está acusado de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

En torno a este nuevo caso también fueron detenidos Xavier y Antonio Álvarez, hermanos del burgomaestre. Inicialmente ambos fueron trasladados a un cuartel policial de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de Quito, de donde se espera que sean llevados a la capital ecuatoriana para una audiencia judicial.

Antonio y Xavier Álvarez son empresarios. El primero es además presidente del popular equipo ecuatoriano de fútbol y el segundo es integrante de la comisión directiva.

Álvarez llegó a la alcaldía guayaquileña de la mano del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo de la justicia y tiene pendiente varias sentencias por corrupción. El exmandatario ha dicho que se trata de una persecución política de sus adversarios.

El burgomaestre guayaquileño, junto a otras 15 personas, enfrenta desde mediados de 2024 un proceso judicial por la presunta comercialización ilegal de combustible, lo que Álvarez ha negado.

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas de Ecuador y epicentro del comercio y la industria. Este hecho coincide con la extradición en las últimas horas de otro empresario ecuatoriano, Leonardo Cortázar, desde Panamá, también acusado de delincuencia organizada. FUENTE: AP