Alaphilippe y Thomas se alistan para el duelo final del Tour

Alaphilippe marca el paso. Gracas a su carisma y agresividad en la bicicleta, se ha convertido en el ídolo francés las últimas dos semanas, generando entusiasmo que el país anfitrión finalmente tendrá un campeón del Tour tras 34 años de espera.

Luego de apoderarse del liderato con un par de oportunos ataques, siguiendo con una inesperada victoria en la contrarreloj individual, Alaphilippe supo preservar el maillot amarillo en los Pirineos la semana pasada.

Pero todo conspira en contra del corredor del equipo Quick Step-Deceuninck en los Alpes, un terreno con subidas interminables que no se adaptan a su estilo combativo. Pero está dispuesto para dar una última batalla.

“Soy capaz de asimilar golpes en las montañas”, dijo Alaphilippe el miércoles luego que el italiano Matteo Trentin ganó la 17ma etapa, capitalizando una larga fuga que los favoritos del Tour permitieron sin chistar. “Le tengo ganas a los Alpes”.

Alaphilippe ni siquiera había nacido cuando Bernard Hinault conquistó el último de sus cinco títulos del Tour de Francia en 1985. El jueves será el 13er día en el que lucirá el maillot amarillo, el primer francés que alcanza esa cifra en un Tour desde la última consagración de Hinault.

“Un día más de amarillo, esto es maravilloso”, dijo Alaphilippe. “Pelearé hasta el final. Lo dejaré todo”.

El miércoles, Trentin cosechó su tercera victoria de etapa en el Tour, pero apenas su primera desde 2014.

Trentin se mantuvo al frente casi toda la etapa tras ser parte de un pelotón de fugados que se formó poco después del arranque de la etapa de 200 kilómetros por caminos sinuosos de Pont du Gard a Gap.

El campeón europeo se separó del grupo de vanguardia a unos 14 kilómetros de la meta en la base del Col de la Sentinelle. Fue el primero en llegar a la cima y se disparó cuesta abajo hasta Gap.

El danés Kasper Asgreen fue segundo, 37 segundos detrás, seguido por el campeón olímpico belga Greg Van Avermaet.

"Yo le tenía miedo a Asgreen y no me equivoqué, porque él finalizo segundo”, dijo Trentin. “Su táctica fue esperar y esperar, así que yo me lancé porque él es muy fuerte en los ascensos y veloz en el sprint”.

Los contendientes para el cetro de la competencia cruzaron la meta unos 20 minutos más tarde, peor no hubo cambios significativos en la tabla pues Trentin y sus acompañantes no eran una amenaza.

Las pujas comenzaron casi inmediatamente después que el pelotón dejó Pont du Gard, un magnífico acueducto romano que fue el arranque de una etapa del Tour por primera vez. Un grupo de 33 ciclistas consiguieron alejarse del pelotón, pero los equipos que se perdieron el escape no cejaron en su persecución, asegurando un paso muy rápido en la primera hora de la carrera.

Con la velocidad de los fugitivos promediando 53 kilómetros por hora (33 mph) y los principales contendientes determinados a ahorrar energía, el pelotón finalmente dejó alejarse a los escapados.

Varios ciclistas de primer nivel estuvieron en el grupo de vanguardia, incluyendo ocho exganadores de etapas. Colaboraron eficientemente y abrieron una ventaja de más de 14 minutos a 50 kilómetros de la meta luego que un bienvenido aguacero refrescó el pelotón en otro día de mucho calor.

El grupo de escapados se dividió cuando el holandés Bauke Mollema aceleró al frente, algo que redujo el grupo a 10 miembros antes del sprint final de Trentin.

Alaphilippe aventaja por 1 minuto y 35 segundos al británico Geraint Thomas, el campeón defensor. Tercero se ubica el holandés Steven Kruijswijk, a 1:47. El francés Thibaut Pinot está cuarto, a 1:50, y el colombiano Egan Bernal marcha quinto, a 2:02.