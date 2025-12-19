americateve

Alabama remonta 17 puntos y vence a Oklahoma 34-24 en playoffs de fútbol americano colegial

NORMAN, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Ty Simpson lanzó para 232 yardas y dos touchdowns por Alabama, que se recuperó de un déficit de 17 puntos y venció el viernes 34-24 a Oklahoma en la primera ronda de los playoffs del fútbol americana colegial.

Ty Simpson, quarterback de Alabama, festeja la victoria ante Oklahoma, el viernes 19 de diciembre de 2025 (AP Foto/Alonzo Adams)
El novato Lotzier Brooks, quien no consiguió un solo touchdown en la temporada regular, anotó dos en la jornada por Alabama, noveno peclasificado. Brooks logró sus mejores números de la temporada con cinco recepciones y 79 yardas.

Fue el tercer encuentro entre ambas escuelas en 13 meses. Oklahoma, octavo preclasificado, derrotó a Alabama por 24-3 en noviembre pasado en casa. Y el mes pasado, superó 23-21 como visitante al Crimson Tide.

Fue el primer playoff para Alabama desde que el entrenador Kalen DeBoer llegó procedente de Washington hace dos años. Alabama (11-3) avanzó para jugar contra el primer preclasificado Indiana y el ganador del Trofeo Heisman, el mariscal de campo Fernando Mendoza, en un partido de cuartos de final en el Rose Bowl el 1 de enero.

John Mateer de Oklahoma pasó para 307 yardas y dos touchdowns, pero lanzó una intercepción costosa que Zabien Brown de Alabama devolvió 50 yardas para un touchdown en el segundo cuarto. Deion Burks aportó siete recepciones para 107 yardas y una anotación para los Sooners (10-3).

Tate Sandell, ganador del Premio Lou Groza al mejor pateador del país, empató un récord de más goles de campo de 50 o más yardas en una sola temporada. Conectó un gol de campo de 51 yardas contra un viento fuerte para dar a los Sooners una ventaja de 10-0 al final del primer cuarto.

Fue su vigésimo cuarto gol de campo consecutivo. Los Sooners superaron a los Crimson Tide 118 yardas a 12 en el primer período.

El pase de touchdown de seis yardas de Mateer a Isaiah Sategna a principios del segundo cuarto aumentó la ventaja de Oklahoma a 17-0.

Alabama, que tuvo tres series de tres y fuera en sus primeras tres posesiones, finalmente puso en marcha su ofensiva a mediados del segundo cuarto cuando Simpson conectó con Brooks para una anotación de diez yardas, reduciendo la ventaja de Oklahoma a 17-siete. Más tarde en el cuarto, la devolución de intercepción de Brown empató el marcador a 17.

Brooks atrapó un pase de touchdown de 30 yardas de Simpson a principios del tercer cuarto para darle a Alabama su primera ventaja. Los Crimson Tide tomaron una delantera de 27-17 con un gol de campo de 40 yardas de Conor Talty.

