Alabama: Conmutan pena de muerte de preso que no estaba en edificio cuando ocurrió crimen

Charles “Sonny” Burton había sido condenado por la muerte a tiros de Doug Battle durante un robo en 1991. Sin embargo, otro hombre le disparó a Battle cuando Burton ya había salido del edificio. La sentencia de muerte del tirador fue reducida posteriormente en apelación a cadena perpetua.
La gobernadora Kay Ivey, republicana, manifestó en un comunicado que "no puedo proceder con la ejecución del señor Burton con la conciencia tranquila bajo circunstancias tan dispares. Creo que sería injusto que se ejecute a un participante en este crimen mientras que el participante que apretó el gatillo no lo fue”.
