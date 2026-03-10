americateve

Alabama: Conmutan pena de muerte de preso que no estaba en edificio cuando ocurrió crimen

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — La gobernadora de Alabama conmutó la sentencia de muerte de un recluso de 75 años que iba a ser ejecutado esta semana aunque no estaba en el edificio cuando mataron a la víctima.

Una manifestación a favor de Sonny Burton, condenado a muerte, frente a la mansión de la gobernadora de Alabama en Montgomery, Alabama, el 16 de febrero del 2026. (AP foto/Kim Chandler)
Una manifestación a favor de Sonny Burton, condenado a muerte, frente a la mansión de la gobernadora de Alabama en Montgomery, Alabama, el 16 de febrero del 2026. (AP foto/Kim Chandler) AP

Charles “Sonny” Burton había sido condenado por la muerte a tiros de Doug Battle durante un robo en 1991. Sin embargo, otro hombre le disparó a Battle cuando Burton ya había salido del edificio. La sentencia de muerte del tirador fue reducida posteriormente en apelación a cadena perpetua.

La gobernadora Kay Ivey, republicana, manifestó en un comunicado que "no puedo proceder con la ejecución del señor Burton con la conciencia tranquila bajo circunstancias tan dispares. Creo que sería injusto que se ejecute a un participante en este crimen mientras que el participante que apretó el gatillo no lo fue”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

