Alabama: Concejal se niega a renunciar tras insulto racista

Cuando se le preguntó si era racista, Bryant vaciló.

“Depende la definición que uno tenga de la palabra racista. Según la definición que tiene mucha gente, quizás soy racista. Pero según la definición verdadera de la palabra racista, definitivamente no”, expresó el concejal.

Bryant no respondió a pedidos de The Associated Press de dar más explicaciones.

Si bien las elecciones municipales no son partidistas en Alabama, el Partido Demócrata local exigió la renuncia de Bryant. El Partido Republicano expresó que el comentario de Bryant fue “totalmente inaceptable”.

Tarrant, vecina a Birmingham, tiene unos 6.100 habitantes, de los cuales un 53% son negros, según el censo.