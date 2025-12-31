Ala defensiva de Bills Ed Oliver se lesiona la rodilla retrasando más su regreso de la IR

Compartir en:









ARCHIVO - Ed Oliver, tackle defensivo de los Bills de Buffalo, llega antes de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Texans de Houston, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Maria Lysaker, Archivo) AP

El entrenador Sean McDermott proporcionó la actualización el miércoles, al decir que la lesión ocurrió mientras Oliver se rehabilitaba de un desgarro en el bíceps izquierdo que sufrió a finales de octubre. Originalmente se proyectaba que Oliver regresaría antes del final de la temporada.

McDermott no tenía un cronograma para la recuperación de Oliver, al mencionar que la lesión en la rodilla añade un nivel de incertidumbre. Sin embargo, no descartó que el jugador regrese si los Bills avanzan profundamente en los playoffs.

Buffalo (11-5) cierra la temporada regular recibiendo a los Jets de Nueva York (3-13) el domingo. Los Bills son actualmente el séptimo sembrado de la AFC, con la oportunidad de subir hasta el quinto lugar, lo que significa que abrirán la ronda de comodines de los playoffs como visitantes.

McDermott dijo que aún no ha decidido si descansará a algunos de sus titulares el domingo. Y entre los jugadores se encuentra el mariscal de campo Josh Allen, quien no estaba programado para practicar el miércoles debido a un dolor en el pie derecho. Allen se lesionó el pie por primera vez en una victoria 23-20 en Cleveland hace dos semanas, y luego agravó la lesión en una derrota 13-12 ante Filadelfia el domingo.

Otros jugadores que no estaban programados para practicar el miércoles eran el cazamariscales Joey Bosa, el safety Jordan Poyer (isquiotibiales), el tackle defensivo DaQuan Jones (pantorrilla) y el linebacker Terrel Bernard, quien ya ha sido descartado tras lesionarse la pantorrilla el domingo.

El pateador Matt Prater estaba programado para practicar completamente después de perderse los últimos dos juegos por una lesión en el cuádriceps.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP