Al menos un muerto en el naufragio de un barco con migrantes en Croacia

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Hrvatska Kostajnica, en la frontera con Bosnia. Al parecer, los migrantes intentaban cruzar el río en medio del frío cuando su embarcación se dio vuelta, contaron los rescatistas a la televisora estatal HRT.

La policía indicó que un hombre de Bosnia, que fue rescatado, era sospechoso de tráfico de personas.

El portal Index señaló que se creía que entre siete y ocho ciudadanos chinos iban en la embarcación que volcó. La policía no precisó sus nacionalidades.

Las personas que huyen de la violencia o la pobreza en Asia, Oriente Medio o África a menudo emprenden peligrosos viajes hacia Europa occidental con la ayuda de traficantes de personas, que las guían para cruzar las fronteras de manera ilegal.

Los migrantes entran a Croacia, un país miembro de la Unión Europea, ya sea desde Bosnia o Serbia. Los países se encuentran en la llamada ruta terrestre de los Balcanes para migrantes, que va desde Turquía o Grecia y atraviesa Macedonia del Norte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP