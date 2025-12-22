americateve

Al menos dos muertos en choque de avión de la Armada de México cerca de Galveston, Texas

GALVESTON, Texas, EE.UU. (AP) — Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un paciente de un año junto con otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos dos personas, informaron funcionarios.

Los equipos de emergencia rescataron a cuatro personas y estaban buscando a dos que se encontraban dentro de la aeronave, dijo la Marina de México en una declaración a The Associated Press. Cuatro de las personas a bordo eran miembros de la Marina y cuatro eran civiles, según la dependencia. No estaba claro por el momento cuáles estaban desaparecidas y cuáles habían fallecido.

El accidente ocurrió el lunes cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston.

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un "accidente". Prometió investigar la causa del siniestro.

La Marina de México está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, señaló la dependencia en una publicación en X.

Se esperaba que funcionarios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos llegaran al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque.

"La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible", dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

Galveston es una isla que es un popular destino de playa.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Batiste indicó que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros (media milla). Se prevé que las condiciones de niebla persistan hasta la mañana del martes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

