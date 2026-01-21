Al menos cuatro menores murieron en enfrentamientos entre disidencias de ex-FARC en Colombia

Compartir en:









Los cuerpos, al parecer de combatientes, fueron reportados sin vida en una zona rural del municipio de El Retorno, en el convulso departamento de Guaviare, donde dos facciones enemigas de las disidencias tienen injerencia. El lunes fueron recuperados mediante una misión humanitaria que incluyó a la estatal Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses procedió a la identificación de los cuerpos y concluyó que tres mujeres y un hombre eran menores de 18 años, mientras halló 20 adultos de sexo masculino y dos de sexo femenino. Dos de los cuerpos sin vida aún no han sido identificados.

Las autoridades han denunciado que las disidencias reclutan forzosamente a menores de edad para que combatan en sus filas.

Los cuerpos sin vida serán entregados a sus familiares, indicó el instituto en un comunicado, tras la articulación con la fiscalía.

Los enfrentamientos se registraron el pasado viernes presuntamente entre las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba” y alias “Iván Mordisco”, dos de las facciones que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre la antigua guerrilla y el Estado hace una década.

La Defensoría del Pueblo ha exhortado a los grupos armados a no continuar las confrontaciones en Guaviare, temiendo más muertes y afectaciones a los pobladores de la zona que podrían quedar en medio del fuego cruzado o ser desplazados o confinados.

FUENTE: AP