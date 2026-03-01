Al menos 6 muertos tras asalto de chiíes al consulado de EEUU en Pakistán por muerte de líder iraní

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos ocho personas también resultaron heridas en los enfrentamientos.
La policía en Karachi señaló que los manifestantes fueron dispersados posteriormente y que la situación estaba bajo control.
Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.