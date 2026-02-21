americateve

Al menos 5 muertos en serie de avalanchas en oeste de Austria

VIENA (AP) — Al menos cinco personas han muerto en una serie de avalanchas en el oeste de Austria, informaron las autoridades el sábado.

El gobierno de la región del Tirol indicó que las intensas nevadas de la última semana provocaron acumulaciones de hasta 1,5 metros (5 pies). Combinadas con condiciones ventosas y una capa de nieve débil por debajo, las condiciones eran especialmente propicias para avalanchas, señaló.

La policía del Tirol señaló que cinco esquiadores fuera de pista quedaron atrapados en una avalancha de casi 450 metros de ancho (unas 490 yardas) el viernes por la tarde en la zona de St. Anton am Arlberg, a una altitud de unos 2.000 metros (unos 6.500 pies).

La policía agregó que, entre los cinco muertos tras la avalancha, había un estadounidense y un polaco, y que un austriaco de 21 años murió a causa de las heridas tras ser trasladado de urgencia al hospital.

Para la operación se desplegaron decenas de integrantes de equipos de rescate de montaña, personal de ambulancias y de los bomberos, así como varias unidades caninas.

Más tarde, el viernes por la mañana, en el centro turístico de Nauders-Bergkastel, al sureste, un alemán de 42 años y su hijo de 16 quedaron atrapados en una avalancha. El adolescente sobrevivió con heridas y pidió ayuda, pero su padre murió.

En Klösterle, en la vecina región de Vorarlberg, un snowboarder suizo de 39 años quedó atrapado y murió por una avalancha en una zona fuera de pista, de acuerdo con la policía regional.

“Las recientes nevadas están atrayendo actualmente a muchas personas a las montañas, incluso fuera de pista”, dijo en un comunicado el gobernador del Tirol, Anton Mattle. “Es doloroso que ya hayamos tenido que registrar varias avalanchas con heridos y fallecidos”.

Su oficina informó que el viernes se reportaron casi tres docenas de incidentes de avalanchas, entre más de 200 durante la última semana. Hasta ahora, 11 personas han perdido la vida en avalanchas este mes, según la oficina de gobierno.

“Tampoco se vislumbra alivio para el domingo”, indicó el gobierno regional. “El clima sigue siendo turbulento”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

