Al menos 4 soldados muertos deja ataque con explosivos contra base militar en Colombia

Dicha base militar pertenece a un batallón ubicado en una zona rural de Aguachica, en el departamento de Cesar.

“De manera preliminar se conoce que cuatro de nuestros soldados fueron asesinados y al parecer siete más resultaron heridos”, indicó el ejército, y añadió que los lesionados fueron evacuados a centros hospitalarios del departamento, sin especificar qué tan grave es su estado.

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, dijo que el presunto responsable del “cobarde ataque terrorista” es el frente Camilo Torres Restrepo del ELN, una guerrilla alzada en armas desde 1964. Ésta no reivindicó el ataque de momento.

El ELN sostuvo un paro armado —que restringe la movilidad bajo amenaza— desde el 14 hasta el 17 de diciembre, en protesta por las “amenazas imperialistas” del gobierno estadounidense, que mantiene desplegados numerosos barcos de guerra en el Caribe, frente a Venezuela.

Durante el paro armado, la guerrilla instaló múltiples bombas en carreteras y poblados, algunas de las cuales estallaron y otras fueron detonadas por las autoridades en forma controlada. El ELN reconoció el jueves públicamente haber instalado en ese periodo nueve cargas explosivas en diferentes municipios del país.

En enero, el gobierno suspendió las conversaciones de paz que sostenía con el ELN en protesta por una incursión armada contra un bando enemigo en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, en la cual murieron decenas de personas y más de 56.000 se vieron obligadas a desplazarse.

FUENTE: AP