americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 4 soldados muertos deja ataque con explosivos contra base militar en Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Al menos cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos el jueves tras la detonación de un artefacto explosivo en una base militar del municipio de Aguachica, en el noreste de Colombia, presuntamente instalado por miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, informó el ejército.

Dicha base militar pertenece a un batallón ubicado en una zona rural de Aguachica, en el departamento de Cesar.

“De manera preliminar se conoce que cuatro de nuestros soldados fueron asesinados y al parecer siete más resultaron heridos”, indicó el ejército, y añadió que los lesionados fueron evacuados a centros hospitalarios del departamento, sin especificar qué tan grave es su estado.

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, dijo que el presunto responsable del “cobarde ataque terrorista” es el frente Camilo Torres Restrepo del ELN, una guerrilla alzada en armas desde 1964. Ésta no reivindicó el ataque de momento.

El ELN sostuvo un paro armado —que restringe la movilidad bajo amenaza— desde el 14 hasta el 17 de diciembre, en protesta por las “amenazas imperialistas” del gobierno estadounidense, que mantiene desplegados numerosos barcos de guerra en el Caribe, frente a Venezuela.

Durante el paro armado, la guerrilla instaló múltiples bombas en carreteras y poblados, algunas de las cuales estallaron y otras fueron detonadas por las autoridades en forma controlada. El ELN reconoció el jueves públicamente haber instalado en ese periodo nueve cargas explosivas en diferentes municipios del país.

En enero, el gobierno suspendió las conversaciones de paz que sostenía con el ELN en protesta por una incursión armada contra un bando enemigo en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, en la cual murieron decenas de personas y más de 56.000 se vieron obligadas a desplazarse.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter