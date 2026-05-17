Al menos 4 muertos en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia

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Una mujer murió después de que un dron impactara su vivienda en Khimki, una ciudad apenas al noroeste de Moscú, y dos hombres fallecieron en la aldea de Pogorelki, al norte de la capital, según el gobernador local Andrei Vorobyev.

En la propia Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, en su mayoría cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, informó el alcalde Serguei Sobyanin.

Otra persona también murió en la región fronteriza de Bélgorod, según autoridades locales. Las defensas antiaéreas rusas destruyeron un total de 556 drones sobre Rusia, indicó el Ministerio de Defensa del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP