Al menos 30 muertos en un accidente de tráfico en Nigeria

Compartir en:









El accidente ocurrió el domingo en Kwanar Barde, en el área de Gezawa del estado de Kano, y se debió a la "conducción imprudente" del conductor de un camión-remolque, afirmó el gobernador Abba Yusuf en un comunicado. No especificó qué otros vehículos estuvieron involucrados.

Yusuf describió el accidente como "desgarrador y una gran pérdida" para las familias afectadas y el estado. No proporcionó más detalles del accidente.

El país más poblado de África registró 5.421 muertes en 9.570 accidentes de tráfico en 2024, según datos del Cuerpo Federal de Seguridad Vial del país.

Los expertos dicen que una combinación de factores, incluyendo una red de carreteras en mal estado, la aplicación laxa de las leyes de tráfico y el incumplimiento de las normas por parte de algunos conductores, produce estas sombrías estadísticas.

En diciembre, el campeón de peso pesado de boxeo Anthony Joshua estuvo en un accidente automovilístico mortal en el que él resultó herido y Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele, dos de sus amigos, fallecieron en el suroeste de Nigeria.

Adeniyi Mobolaji Kayode, el conductor de Joshua, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente. Está previsto que su juicio comience más tarde este mes.

África tiene la tasa de mortalidad en carretera más alta del mundo a pesar de tener solo alrededor del 3% de los vehículos del mundo, principalmente debido a la débil aplicación de las leyes de tráfico, la mala infraestructura y el uso generalizado de transporte inseguro. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP