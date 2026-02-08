americateve

Al menos 30 muertos en choque de camión con pasajeros en el norte de Nigeria

KANO, Nigeria (AP) — Un camión que transportaba pasajeros se estrelló en el norte de Nigeria debido a conducción imprudente, lo que dejó al menos 30 muertos y varios heridos, informaron autoridades el domingo.

El tractocamión circulaba por una carretera en el poblado de Kwanar Barde, en el área de gobierno local de Gezawa en el estado de Kano, cuando perdió el control, según un comunicado de la oficina del gobernador de Kano.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en el país más poblado de África, en parte debido a las malas condiciones de las carreteras y la aplicación laxa de las leyes de tráfico.

El camión involucrado en el choque más reciente transportaba a pasajeros y mercancías hacia la ciudad de Gujungu en Kano cuando se estrelló el domingo en la madrugada.

Los heridos, muchos de ellos con lesiones graves, están recibiendo atención médica en diferentes hospitales, según el comunicado emitido por Sunusi Bature Dawakin Tofa, portavoz del gobernador de Kano, Abba Kabir Yusuf.

"El gobernador describió el incidente como desgarrador y una gran pérdida, no sólo para las familias afectadas, sino para todo el pueblo del estado de Kano", añadió el comunicado.

Tras el choque, las autoridades volvieron a exhortar a que se acaten las normas de tránsito, y amenazaron con aplicar severos castigos a los infractores.

En diciembre, el campeón británico de peso pesado Anthony Joshua resultó herido y sus dos socios cercanos murieron cuando su conductor chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos. Las autoridades indicaron que el conductor iba a exceso de velocidad, y lo acusaron de manejo peligroso.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

