Al menos 23 muertos en un incendio en un popular club nocturno en Goa, India, según autoridades

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en Arpora, en el norte de Goa, un destino popular de ocio.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, dijo que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, así como tres o cuatro turistas.

El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido, informó la agencia de noticias Press Trust of India, citando a la policía local. Todos los cuerpos han sido recuperados.

Sawant expresó que el gobierno estatal llevará a cabo una investigación para determinar la causa exacta del fuego y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las regulaciones de construcción.

El primer ministro, Narendra Modi, dijo en una publicación en redes sociales que se trataba de un incidente muy triste y que había hablado con Sawant sobre la situación. Afirmó que el gobierno estatal "está brindando toda la asistencia posible a los afectados" mientras ofrecía sus condolencias a las familias de las víctimas.

Los accidentes que involucran bombonas de gas no son infrecuentes en India y a menudo resultan en víctimas, subrayando la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de seguridad estrictos y supervisión regulatoria.

El estado costero occidental de Goa es uno de los destinos turísticos más populares de India, conocido por sus playas de arena. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP