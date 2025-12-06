Al menos 18 migrantes mueren al hundirse bote inflable al sur de Creta; rescatan vivos a 2

Compartir en:









El bote medio hundido fue localizado el sábado por un buque mercante turco que pasaba por el lugar, indicaron las autoridades. Dos sobrevivientes fueron rescatados y se inició una operación en busca de más personas en el agua.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia, y los incidentes fatales son una ocurrencia común.

El corto pero peligroso viaje desde la costa de Turquía hasta las cercanas islas griegas en botes inflables o pequeñas embarcaciones, a menudo en malas condiciones, solía ser la ruta principal hasta que el aumento de patrullas y los presuntos rechazos redujeron los intentos de cruce. En los últimos meses, las llegadas desde Libia a Creta han aumentado.

Las autoridades aún no han determinado de dónde provenía el bote.

Un barco y un avión de la agencia fronteriza europea Frontex, un helicóptero de la Guardia Costera griega y tres buques mercantes participan en las tareas de búsqueda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP