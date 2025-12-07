Al menos 18 migrantes mueren al hundirse bote inflable al sur de Creta

Compartir en:









Un barco mercante turco que pasaba por la zona localizó el bote medio hundido, según las autoridades. Dos sobrevivientes fueron rescatados y se lanzó un operativo para encontrar más personas.

Grecia es un punto de entrada importante para personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia y que buscan entrar a la Unión Europea. Los accidentes fatales comunes.

El corto pero peligroso viaje desde la costa de Turquía hasta las islas griegas cercanas en botes inflables o pequeñas embarcaciones, a menudo en malas condiciones, solía ser la ruta principal hasta que el aumento de patrullas y devoluciones redujeron los intentos de cruce. En los últimos meses, las llegadas desde Libia a Creta han aumentado.

Las autoridades aún no han determinado de dónde provenía el bote.

Un barco y un avión de la agencia fronteriza europea Frontex, un helicóptero de la Guardia Costera griega y tres buques mercantes están participando en la operación de búsqueda.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP